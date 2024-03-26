Двері з "Титаніка", на яких врятувалась Кейт Вінслет, продали за 718 тисяч доларів

Двері, на яких у фіналі “Титаніка” врятувалась головна героїня Роуз у виконанні Кейт Вінслет, продали на аукціоні за 718 750 доларів. Дерев’яна панель стала найдорожчим проданим експонатом події, повідомляє The Hollywood Reporter.



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На аукціоні Heritage Auctions "Скарби планети Голлівуд" двері з бальзового дерева обігнали за своєю ціною сокиру Джека Ніколсона із "Сяйва" Кубрика та батіг Індіани Джонса з "Храму Долі".

Хоча на аукціоні предмет назвали дверима, в описі експоната зазначили, що ця конструкція в стилі рококо насправді була частиною дверної рами прямо над входом у вітальню першого класу макета корабля.

Двері, які продали за 718 тисяч доларів. Heritage Auctions

Головна героїня фільму 1997 року Роуз, яку зіграла Кейт Вінслет, рятується від утоплення в крижаній воді на дверному блоці. Натомість головний герой Джек, у виконанні Леонардо Дікапріо, мусить пожертвувати собою, занурюється у крижану воду і відпускає дерев’яну конструкцію. Стосовно цієї сцени від виходу фільму й дотепер точилися суперечки, адже на думку глядачів, місця на імпровізованому плоту мало вистачити обом.

Лише у лютому 2023 року до 25-річчя виходу “Титаніку” режисер фільму Джеймс Кемерон провів експеримент. В ньому, разом з командою науковців та каскадерів, Кемерон перевірив теорію про порятунок головних героїв. У висновку виявилося, що герой міг вижити, проте свідомо обрав врятувати свою кохану.

Експеримент з порятунку головних героїв "Титаніку"

“Ні, він мав померти. Це як Ромео і Джульєтта. Це фільм про любов, жертовність і смертність. Любов вимірюється жертвою”, – пояснив Кемерон.

Також в межах аукціону продали сукню кейт Вінслет з фінального акту фільма за 125 тисяч доларів

Сукня головної героїні, продана за 125 тисяч доларів Heritage Auctions

Інші реквізити, продані на аукціоні: