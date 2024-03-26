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Двері з "Титаніка", на яких врятувалась Кейт Вінслет, продали за 718 тисяч доларів

Анастасія Большакова — 26 березня, 15:00
Сцена жертви головного героя у "Титаніку"
CBS/GETTY IMAGES

Двері, на яких у фіналі “Титаніка” врятувалась головна героїня Роуз у виконанні Кейт Вінслет, продали на аукціоні за 718 750 доларів. Дерев’яна панель стала найдорожчим проданим експонатом події, повідомляє The Hollywood Reporter.

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На аукціоні Heritage Auctions "Скарби планети Голлівуд" двері з бальзового дерева обігнали за своєю ціною сокиру Джека Ніколсона із "Сяйва" Кубрика та батіг Індіани Джонса з "Храму Долі".

Хоча на аукціоні предмет назвали дверима, в описі експоната зазначили, що ця конструкція в стилі рококо насправді була частиною дверної рами прямо над входом у вітальню першого класу макета корабля.

Двері, які продали за 718 тисяч доларів.
Двері, які продали за 718 тисяч доларів.
Heritage Auctions

Головна героїня фільму 1997 року Роуз, яку зіграла Кейт Вінслет, рятується від утоплення в крижаній воді на дверному блоці. Натомість головний герой Джек, у виконанні Леонардо Дікапріо, мусить пожертвувати собою, занурюється у крижану воду і відпускає дерев’яну конструкцію. Стосовно цієї сцени від виходу фільму й дотепер точилися суперечки, адже на думку глядачів, місця на імпровізованому плоту мало вистачити обом.

Лише у лютому 2023 року до 25-річчя виходу “Титаніку” режисер фільму Джеймс Кемерон провів експеримент. В ньому, разом з командою науковців та каскадерів, Кемерон перевірив теорію про порятунок головних героїв. У висновку виявилося, що герой міг вижити, проте свідомо обрав врятувати свою кохану.

Експеримент з порятунку головних героїв "Титаніку"

Ні, він мав померти. Це як Ромео і Джульєтта. Це фільм про любов, жертовність і смертність. Любов вимірюється жертвою”, – пояснив Кемерон.

Також в межах аукціону продали сукню кейт Вінслет з фінального акту фільма за 125 тисяч доларів

Сукня головної героїні, продана за 125 тисяч доларів
Сукня головної героїні, продана за 125 тисяч доларів
Heritage Auctions

Інші реквізити, продані на аукціоні:

  • Батіг Гаррісона Форда з фільму "Індіана Джонс і Храм Долі" встановив рекорд як найдорожчий реквізит франшизи ($525 000). Також було продано набір з трьох коштовних каменів Санкари з фільму ($100 000), а також часу Святого Грааля з "Останнього хрестового походу" ($87 500).
  • Червоно-рожева куля для боулінгу Білла Мюррея від Kingpin ($350 000).
  • Сокира Ніколсона з фільму "Сяйво" ($125 000).
  • Чорний костюм симбіонта Тобі Магваєра з "Людини-павука 3" ($125 000).
  • Банку з-під крему для гоління, яку Вейн Найт використовує для контрабанди ембріонів динозаврів у "Парку Юрського періоду" ($250 000)
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