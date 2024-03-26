Двері з "Титаніка", на яких врятувалась Кейт Вінслет, продали за 718 тисяч доларів
Двері, на яких у фіналі “Титаніка” врятувалась головна героїня Роуз у виконанні Кейт Вінслет, продали на аукціоні за 718 750 доларів. Дерев’яна панель стала найдорожчим проданим експонатом події, повідомляє The Hollywood Reporter.
На аукціоні Heritage Auctions "Скарби планети Голлівуд" двері з бальзового дерева обігнали за своєю ціною сокиру Джека Ніколсона із "Сяйва" Кубрика та батіг Індіани Джонса з "Храму Долі".
Хоча на аукціоні предмет назвали дверима, в описі експоната зазначили, що ця конструкція в стилі рококо насправді була частиною дверної рами прямо над входом у вітальню першого класу макета корабля.
Головна героїня фільму 1997 року Роуз, яку зіграла Кейт Вінслет, рятується від утоплення в крижаній воді на дверному блоці. Натомість головний герой Джек, у виконанні Леонардо Дікапріо, мусить пожертвувати собою, занурюється у крижану воду і відпускає дерев’яну конструкцію. Стосовно цієї сцени від виходу фільму й дотепер точилися суперечки, адже на думку глядачів, місця на імпровізованому плоту мало вистачити обом.
Лише у лютому 2023 року до 25-річчя виходу “Титаніку” режисер фільму Джеймс Кемерон провів експеримент. В ньому, разом з командою науковців та каскадерів, Кемерон перевірив теорію про порятунок головних героїв. У висновку виявилося, що герой міг вижити, проте свідомо обрав врятувати свою кохану.
“Ні, він мав померти. Це як Ромео і Джульєтта. Це фільм про любов, жертовність і смертність. Любов вимірюється жертвою”, – пояснив Кемерон.
Також в межах аукціону продали сукню кейт Вінслет з фінального акту фільма за 125 тисяч доларів
Інші реквізити, продані на аукціоні:
- Батіг Гаррісона Форда з фільму "Індіана Джонс і Храм Долі" встановив рекорд як найдорожчий реквізит франшизи ($525 000). Також було продано набір з трьох коштовних каменів Санкари з фільму ($100 000), а також часу Святого Грааля з "Останнього хрестового походу" ($87 500).
- Червоно-рожева куля для боулінгу Білла Мюррея від Kingpin ($350 000).
- Сокира Ніколсона з фільму "Сяйво" ($125 000).
- Чорний костюм симбіонта Тобі Магваєра з "Людини-павука 3" ($125 000).
- Банку з-під крему для гоління, яку Вейн Найт використовує для контрабанди ембріонів динозаврів у "Парку Юрського періоду" ($250 000)