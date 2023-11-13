У Британії меню з "Титаніка" продали на аукціоні за 84 тис. фунтів стерлінгів. Які там страви?

У Британії на аукціоні продали меню вечері для пасажирів першого класу на борту лайнера "Титанік", який затонув у 1912 році.
Меню з переліком вишуканих страв пішло з молотка за 84 тисяч фунтів стерлінгів (понад 100 тис. доларів або 3,7 млн грн), повідомляє BBC та The Guardian.
У ньому перераховані страви, які подавали ввечері 11 квітня 1912 року. Зокрема, устриці, яловичина, баранина, качка, пудинг, морозиво тощо.
Продажем займався аукціонний дім Henry Aldridge & Son у графстві Вілтшир.
"Меню – це чудова річ, що вціліла з найвідомішого океанського лайнера всіх часів", – сказав аукціоніст Ендрю Олдрідж.
|Фото: Henry Aldridge & Son/PA
Унікальне вціліле меню від 11 квітня 1912 року показує, яку їжу подавали на лайнері всього за три дні до того, як він зіткнувся з айсбергом під час своєї першої подорожі через Атлантику.
Пасажири ласували молюсками, лососем, перепелами, пудингом "Вікторія" та заварним десертом, який того вечора пропонували разом з абрикосами та французьким морозивом.
Також у меню були устриці, яловичина, качка і курка, подані з картоплею, рисом і пюре з пастернаку.
На меню зображений рельєфний прапор White Star Line, а також позолочений напис із зображенням ініціалів OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) поряд із написом "RMS Titanic".
|Фото "Титаніка", обробка в кольорі. Авторство: Francis Godolphin Osbourne Stuart/commons.wikimedia
Нагадаємо, "Титанік" – британський трансатлантичний пароплав, другий лайнер класу "Олімпік" компанії White Star Line. Найбільший на той час лайнер будувався в Белфасті на корабельні "Harland & Wolff" з 1909 по 1912 рік.
14 квітня 1912 року "Титанік" зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані, внаслідок чого корабель затонув. Тоді загинули понад 1 500 людей.
Трагедія сталася під час першого рейсу лайнера, що прямував до Нью-Йорка. 712 людей, що врятувалися, підібрав пароплав "Карпатія"
А у червні 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен, який плив на потонулий "Титанік".
На морському дні знайшли уламки, які підтвердили, що судно вибухнуло, а туристи загинули.
Серед пасажирів були бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш.
Читайте також: Дружина капітана зниклого підводного човна є нащадком подружжя з "Титаніка"