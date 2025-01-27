Sotheby's вдалося заробити на аукціонах у 2024 році $6 млрд

Загальна сума, отримана від продажів аукціонним домом Sotheby's у 2024 році, склала 6 мільярдів доларів. Це найвища цифра для галузі, втім, вона гірша за результати 2023 року на 23%.

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Про це повідомив генеральний директор Sotheby's Чарльз Стюарт, повідомляє ArtNews.

Для Sotheby's минулий рік був особливо важким. Йому довелося звільнити десятки співробітників у Лондоні та Нью-Йорку. Макроекономічні умови, геополітичні конфлікти, президентські вибори в США також негативно відбилися на роботі аукціону.

"Високі відсоткові ставки, …невизначеність з виборами в багатьох країнах – особливо в США та Європі, циклічне пом'якшення в Китаї та інших частинах Азії, і, звичайно, триваючі конфлікт в Україні та на Близькому Сході. Всі ці фактори сприяли виникненню відчуття загальної невизначеності", – пояснив Стюарт.

Що стосується продажів на Sotheby's, то минулого року їхня кількість впала на 28%. Найгірша ситуація – з продажами творів образотворчого мистецтва, які принесли лише 3,8 млрд доларів. Це майже на третину менше, ніж у 2023 році.

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Для порівняння: продажі предметів розкоші Sotheby's тим часом скоротилися лише на 4 відсотки до 2,2 млрд доларів.

Порівняно з 2023 роком, минулого року більше людей брали участь у торгах на лоти вартістю понад 15 мільйонів доларів. За даними аукціонного дому, частка лотів, проданих за понад 10 млн доларів, була вдвічі вищою, ніж у 2023 році.

Найпопулярнішими художниками, чиї роботи продавали з аукціону, були Альберто Джакометті, Клод Моне, Жан-Мішель Баскія, Пабло Пікассо та Енді Воргол.

Наразі в Sotheby's сподівається, що минулорічні проблеми залишаться позаду. "Ми спостерігаємо відновлення впевненості колекціонерів, частково, звичайно, завдяки падінню процентних ставок і більшій ясності після нещодавніх президентських виборів у Сполучених Штатах", – зазначив голова Sotheby's Europe Олівер Баркер.

"2025 рік обіцяє бути дуже цікавим для нас", – висловив надію Стюарт. І додав, що на перші кілька місяців 2025 року компанія запланувала продажі на суму близько 800 мільйонів доларів. Якщо це вдасться реалізувати, цей квартал може стати найуспішнішим за всю 281-річну історію дому.