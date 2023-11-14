Картину Івана Марчука продали на Sotheby's за 76 тисяч євро

Пейзаж "Тут спокій поселивсь" українського художника Івана Марчука продали на аукціоні сучасного мистецтва Sotheby's в Лондоні. Про це митець розповів у соціальних мережах.

9 листопада картину, створену Марчуком у 1982 році, продали за 76,2 тисячі євро (81,4 тисячі доларів). Раніше вона знаходилася в приватній американській колекції. Художник додав, що ціна перевищила попередню оцінку вартості пейзажу майже на 30%. Перед аукціоном її оцінювали в 40-60 тисяч євро.

Новий власник картини "Тут спокій поселивсь" невідомий. "Сподіваюся, що у моєї "дитини" – щаслива доля", – написав Іван Марчук.

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Рекорд серед творів митця встановила картина "Сад спокуси". У 2022 році її продали на благодійному аукціоні Art can help за 120 тисяч доларів. Організатор події – український аукціонний дім Goldens – відправив половину отриманих коштів у фонд "Повернись живим" на потреби Збройних сил України.

Картина "Тут спокій поселивсь" Івана Марчука

Більше про автора картини

Іван Марчук – Народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка.

Створив нову техніку живопису під назвою "пльонтанізм" – нашарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла. Доробок живописця налічує близько 5000 творів.

Іван Марчук. Фото forbes.ua

У 2006 році його прийняли до "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі (Accademia di belle arti di Roma). Також Іван Марчук став почесним членом наукової ради закладу.

У 2007 році він потрапив до рейтингу британського видання Daily Telegraph – "100 геніїв сучасності". У ньому Марчук посів 72 місце.

Також 2021 року отримав відзнаку президента "Національна легенда України".

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У Києві, в колишній будівлі посольства США, планують відкрити музей сучасного мистецтва Івана Марчука.