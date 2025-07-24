Кобзарі, прем'єра "Пісні Одіссея": що відвідати на фестивалі в Софії Київській

З 14 по 17 серпня у Софії Київській відбудеться восьмий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Темою події буде "Серце Європи б'ється в Україні".

Про це УП.Культура повідомили організатори Bouquet Kyiv Stage.

"Для всього цивілізованого світу Європа була центром гуманізму, свободи і гідності. У битві епох, цивілізацій, минулого і майбутнього, європейські цінності знайшли свій останній бастіон.

Сьогодні серце Європи б’ється тут, в Україні, в Києві, в Софії Київській", – сказав Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю.

Bouquet Kyiv Stage відвідають також іноземні гості: норвезький дует піаніста Ейстейна Севога та гітариста Лаккі Патей, польський піаніст-віртуоз Матеуш Кшижовський, ізраїльський джазовий бенд, грузинський диригент та композитор Ніколоз Рачвелі, польський диригент Вінсент Козловський, вчений і дослідник Лондонського Garden Museum Філіп Норман.

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Упродовж чотирьох днів фестивалю відбудеться понад 40 мистецьких подій, серед яких:

художня виставка "Україна – останній форпост Світла", у якій будуть представлені роботи 28 українських художників,

українсько-британський виставковий проєкт "Flowers from the frontline",

фотовиставка Сергія Михальчука "Спроможні",

дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика", у якому будуть представлені твори репресованих українських композиторів,

хорова прем'єра програми Manifest композитора Романа Григоріва у виконанні камерного хору Київ під орудою диригента Миколи Гобдича,

українська премʼєра програми Алли Загайкевич "Пісні Одіссея" для дзвонів та електроніки,

передпрем’єрні покази українського кіно,

кобзарська галявина – виступи кобзарів з усієї України,

панельні дискусії: "Культурний геноцид", "Розвиток культурної дипломатії".

Фестиваль високого мистецтва BouquetKyivStage заснований у 2018 році. Він відбувається щороку на території національного заповідника "Софія Київська" та закордоном. Музичні події відбуватимуться у саду, самій будівлі собору та на спеціальній сцені.