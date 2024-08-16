Підняти похилену калину: фестиваль Bouquet Kyiv Stage оповідає про мистецтво воєнних міст в Софії Київській

У центрі Києва, на території заповідника Софія Київська, всьоме відкрили мультидисциплінарний фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Це одна з найочікуваніших культурних подій літа у столиці, а зараз на неї навіть спеціально приїздять деякі українці, які через війну вимушені проживати за кордоном. На одну з подій такий ажіотаж, що довелося організовувати додатковий концерт.

Як і торік, Bouquet Kyiv Stage триватиме чотири дні. Організатори наполягають, що фестиваль не визначає хедлайнерів, бо кожна з подій є важливою. Втім, цього року на нього повертаються перші іноземні гості - австрійський віолончеліст та диригент Йорг Цвікер та джазовий колектив з Ізраїлю Yogev Shetrit Trio.

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"Перший фестиваль під час війни, мабуть, я запам'ятаю на все життя. І після його проведення я подумала, що якщо я щось зробила у житті цінного, то це був той фестиваль. Бо тоді ти не розумів: як його робити, чи можеш робити. Але коли він відбувся, з'явилося розуміння, що це потрібно. І воно дало вам знання, як фестиваль робити далі", – розповідає мені засновниця культурного центру Дом Майстер Клас, співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська.

Вона щойно дала офіційний старт першій фестивальній виставці у Хлібні Софії. Тож має буквально кілька вільних хвилин між подіями щільного графіку першого фестивального дня.

Відкриття виставки "Мистецтво – вища форма надії" Фото: Андрій Оліфіренко

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Третій фестиваль воєнного часу, каже Буданська, намагалися зробити потужним за програмою та ідеєю. Традиційних учасників – київських митців – цьогоріч вирішили підсилити митцями з міст, які щодня потерпають від російських атак: Харкова, Сум, Миколаєва, Одеси. А також особливою увагою підсвітити тимчасово окупований Крим.

"Сьогодні якраз я подивилася програму і подумала, що фестиваль чи не найпотужніший за сім років. Він таки-відбувся, і мені здається, що в цьому є сенс і такий символізм. Нам здається, що ми зараз трохи втомлені, ослаблі, але цей фестиваль показує нашу міць, нашу силу… І коли у нас з'явилися митці, проєкти [з інших міст – УП.Культура], це дало відчуття ще більшої сили", – ділиться співзасновниця "Букету".

Завершуємо розмову, і до Буданської одразу підходять вітати з відкриттям фестивалю та виставки. Дарують величезні білі гладіолуси, на весь людський зріст.

Ірина Буданська весь день приймає вітання Фото: Андрій Оліфіренко

У Хлібні, де відкрили виставку "Мистецтво – вища форма надії", людно та гучно від розмов гостей. Настільки, що ледь можна почути засновницю та директорку київської галереї ТриптихАрт Тетяну Савченко – саме вона є кураторкою.

Савченко розповідає, що назва виставки цитує німецького художника та скульптора Герхарда Ріхтера. Ідея – показати роботи митців, які залишаються в Україні та продовжують працювати попри атаки російської армії.

Перші відвідувачі виставки Фото: Андрій Оліфіренко

"Тому ця виставка має такий вигляд. Бо це ілюстрація тези "мистецтво – вища форма надії". Надії на життя, а не смерть, надії на світло, а не темряву", – пояснює кураторка.

Роздивляюся у залах – тут є роботи Віктора Покиданця з Миколаєва, одеситів Ігоря Гусєва та Наталії Трандафір, харків'ян Костянтина Зоркіна та Поліни Кузнєцової, Валерія Шкарупи з Сум та Сергія Корнієвського з Дніпра. І, звісно, кияни: Ганна Криволап, Владислав Шерешевський, Олеся Трофименко та багато інших.

"Оборона". Поліна Кузнєцова Фото: Андрій Оліфіренко

Значно менше людей, ніж на відкритті виставки, на першій події Bouquet Kyiv Stage 2024. Це акція пам'яті про митців, які загинули на війні. Її проводять біля калини у Софійському саду, яку висадили на відкритті минулорічного фестивалю. Тоді ведучою була акторка Катерина Кістень, вона читала списки загиблих митців-захисників. Цього року вона ж виголошує вірш поетки Катерини Калитко:

"Не удар його більше, Господи, вогняним перевеслом.

Ось цей берег, де всіх пробачено, берег, де всі воскресли,

де несеш на шкірі запах іншої шкіри –

пам'ять Саду втраченого, запах мирту і миру".

Завершує читання під дзвони Софії. Це наче дає віршові ще більшу силу і глибший сенс.

Звучання вірша доповнюють дзвони Софії Фото: Андрій Оліфіренко

У висадженої торік калини – посохле листя, але стовбур живий. "Ми посадили цю калину в пам'ять про загиблих митців. Це була дуже емоційна подія. Катя, яка зачитувала список загиблих, не стримала сльози. А зараз цей список ще більший. А наша калина в'яне. Вона жива, вона бореться за життя, але потребує нашої щоденної допомоги. Це щоденна робота – крізь піт, сльози та кров рухатися до нашої спільної перемоги", – зазначає, поливаючи деревце, співзасновник фестивалю Євген Уткін.

Євген Уткін Фото: Андрій Оліфіренко

Від калини гості переміщуються до самого собору Софії – на перший в цьому приміщенні фестивальний концерт. Сьогодні це виступ хорової капели "Дзвіночок" під керівництвом Рубена Толмачова та дівочого хору "Вогник" під керівництвом Олени Соловей. Виконують українські народні пісні, твори на музику Вікторії Польової, Віктора Степурко, Лесі Дичко, а також латвійських та норвезьких композиторів.

Виступ хорової капели "Дзвіночок" та дівочого хору "Вогник" Фото: Андрій Оліфіренко

Центральну сцену фестивалю відкриває виступ Київського камерного оркестру Національної філармонії України під орудою Наталії Пономарчук. Організатори називають цей концерт вітанням киян іншим містам-учасникам "Букету". Музиканти виконують твори представників київської композиторської школи – Вікторії Польової, Леоніда Грабовського, Святослава Луньова та Валентина Сильвестрова.

Виступ Київського камерного оркестру Фото: Андрій Оліфіренко

Завершують концерт твором The Messenger Сильвестрова. І звуками повітряної тривоги через загрозу балістичного удару по Києву.

Закриває перший день Bouquet Kyiv Stage 2024 виступ Сестер Тельнюк з Оркестром та хором Збройних Сил України. Надвечір у саду Софії звучать вірші Тараса Шевченка під музику українських композиторів.

Сестри Тельнюк Фото: Андрій Оліфіренко

Наприкінці дня-відкриття "Букету" згадуються слова з Бесіди під Ясенем українського філософа, теолога Олександра Філоненка про те, що усе 20 століття людство вчилося дивитися і бачити під різним кутом, з різною оптикою. Втім, як виявилося на початку 21-го – розучилося слухати.

Філософ Олександр Філоненко Фото: Андрій Оліфіренко

Тож наступні три фестивальні дні – гарна можливість потренувати свої навички слухання.

Що відвідати в наступні дні Bouquet Kyiv Stage 2024?

В другий день – у п'ятницю, 16 серпня, – на фестивалі виступить Камерний оркестр "Ренесанс" Маріупольської камерної філармонії під керівництвом диригента Василя Крячка.

Ввечері основну сцену займе прем'єрний показ музичного перформансу "Ярослав та Інгігерда: Life Story – Love Story". Це проєкт, що засобами сучасної електронної музики та анімації розповість про 30-річний союз київського князя Ярослава Мудрого та принцеси шведської Інгігерди.

Також у програмі прем'єра стрічки про загиблого захисника "Да Вінчі" режисера Володимира Сидька, покази короткометражного кіно (вони відбуватимуться кожного дня фестивалю), відкриття виставки Олександра Дубовика "Танець фантомів" та панельна дискусія "Культурний геноцид: від злочину до покарання".

Фото: Андрій Оліфіренко

В третій день – у суботу, 17 серпня, – фестиваль відкриють заняття з практики вільного руху від хореографа Анатолія Сачівка та вистава-вербатім, присвячена мисткині Поліні Райко.

Цього дня також відбудеться концерт TOGETHERNESS Національного ансамблю солістів "Київська камерата" за участі австрійського віолончеліста Йорга Цвікера. Через те, що всі місця на цю подію розібрали за годину, організатори домовилися з музикантами про ще один, додатковий концерт – він також відбудеться у суботу (але на нього реєстрація теж вже закрита).

Крім того, в програмі концерт гостей з Ізраїлю Yogev Shetrit Trio з програмою андалузького джазу "Way of Tradition", виступ барокового аматорського хору Б.А.Х., допрем'єрний показ фільму-призера цьогорічного Одеського кінофестивалю "Сопілка Перуна" режисера Євгенія Мазуренка.

Нам всім необхідно вчитися слухати, каже філософ Фото: Андрій Оліфіренко

В останній день фестивалю – в неділю, 18 серпня, – відкриється "Кримська ідентичність: виставка національних костюмів та прикрас". Паралельно під Ясенем тему окупованого півострова обговорюватимуть на дискусії "Крим – політична та культурна необхідність" за участі Рефата Чубарова, Таміли Ташевої та нещодавно звільненого з російського полону Нарімана Джеляла.

Серед музичних подій цього дня – виступи українських майстрів джазу та студентів КМАМ імені Глієра Glier's Jazz Legacy And Young Lions, піаніста з Харкова Максима Шадька, Квінтета Усеіна Бекірова, концерт "Читаючи історію" за твором лауреатки Шевченківської премії Кармелли Цепколенко одеського ансамблю "Senza sforzando". Закриє день музикою Валентина Сильвестрова та Вікторії Польової Національний камерний ансамбль "Київські солісти" під орудою Володимира Сіренка.

Також у недільній програмі показ фільму "Глядєлов" режисерки Ксенії Кравцової – це Найкращий український повнометражний документальний фільм за версією цьогорічного Одеського кінофестивалю. Усі охочі зможуть приєднатися до двох екскурсій, присвячених Софії Київській.

Фестиваль триватиме ще три дні Фото: Андрій Оліфіренко

Загалом за чотири дні відбудуться близько 50 мистецьких подій, зокрема шість виставкових проєктів, 15 концертів, 30 показів українського кіно, п'ять Бесід під Ясенем, дві театральні вистави, три програми для дітей та молоді, дві екскурсії Софією Київською та три панельні дискусії. Детальну програму Bouquet Kyiv Stage 2024 можна знайти на сайті фестивалю.