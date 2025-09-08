У Британії сотні людей протестували проти виступу путіністки Нетребко, долучився Валерій Залужний

Анна Нетребко була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди

У Лондоні під будівлею Королівської опери зібралося кілька сотень протестувальників. Вони вимагали скасувати концерти російської оперної співачки Анни Нетребко після того, як організатори проігнорували ці заклики, повідомляє Радіо Свобода.

Також про Нетребко висловився Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Водночас квитки на усі події вже розкупили. У сезоні 2025/26 у британській Королівській опері Нетребко має головну партію в опері "Тоска" у новій постановці Якуба Гроші та Олівера Мірса, головну партію в опері "Турандот" і сольний концерт. Перша її поява на цій сцені запланована на 11 вересня.

Протестувальники стояли під стінами опери з українськими та британськими прапорами, також на картонних табличках додали заклики скасувати концерти і замінити сопрано.

"Будучи англійцем, я відчуваю сором за лицемірство Королівської Опери, і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати тим часом як українські митці жертвують життям", – сказав в коментарі Радіо Свобода один з протестувальників Стівен Лейсі.

В колонці для британської газети Daily Mail Валерій Залужний наголосив, що для українців участь Нетребко є неприпустимою, а сама співачка не жертва обставин, як вона це подає:

"Її голос на сцені заглушає справжні крики – крики зі зруйнованих пологових будинків у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську.

І поки Нетребко співатиме про вигадану трагедію, для нас ці звуки відлунюють справжньою. Тоска буде плакати сльозами українських дітей".

Він додав, що голос Нетребко на міжнародній сцені є інструментом культурного впливу, що "легітимізує вбивства в Україні".

"Це не просто культурна подія. Це випробування. Чи дозволимо ми Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини? Чи дозволимо ми його найближчим соратникам стояти на світових сценах, ніби нічого не сталося?

Росія завжди намагається посіяти зраду в саму душу. Вона робить це красивими словами, з музикою, під виглядом культури. Але за цією маскою високого мистецтва ховаються кров і руїни", – написав Валерій Залужний.

Протест біля Королівської опери, 7 вересня 2025 року. Радіо Свобода

Раніше звернення до адміністрації опери не допускати Нетребко до сцени в Лондоні підписали понад 50 українських культурних діячів, британських, французьких та новозеландських політиків і активістів.

Серед підписантів: дипломат Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, колишня прем'єр-міністр Нової Зеландії Гелен Кларк, дослідниця Голодомору Дарія Маттінглі, професорка політології Ольга Онух, британський політик Алекс Собель та багато інших.

"Королівська опера зараз стоїть перед визначальним вибором: між статусом і відповідальністю, між прибутком і цінностями, між мовчанням і совістю. Ми закликаємо вас, як ви постійно робили, залишатися на етичній стороні мистецтва та історії", – йдеться у листі.

Хто така Анна Нетребко

Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії, де живе нині. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії". У 2022 під тиском своїх європейських агентів оприлюднила антивоєнний стейтмент, сподіваючись на продовження своєї кар'єри в Європі.

У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні. Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через її зв'язок з Кремлем.

Анна Нетребко подала скаргу на дії Метрополітен-опери в Американську гільдію музичний артистів, що представляє оперних виконавців. Арбітр у цій справі зобовʼязав установу виплатити їй понад 200 тисяч доларів за 13 скасованих виступів. Пізніше співачка продовжила подавати до суду та вимагала щонайменше 360 тисяч доларів за дискримінацію її національності, поширення наклепу і порушення контракту. Метрополітен зміг оскаржити її претензії.

Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті. Також співачку відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала".

Втім, вже восени 2022 року Нетребко продовжувала виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах.

У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув Нетребко на свою сцену.

Але не всі країни погоджуються знову показувати глядачам виступи шанувальниці Путіна. Так, у серпні 2023-го в Таллінні (Естонія) скасували концерт Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова. Також на початку травня 2024 року виступ пропутінської оперної співачки скасував Центр культури та Конгресів (KKL) швейцарського міста Люцерн.

У лютому 2025 року Анна Нетребко мала виступ на гала-концерті з Palm Beach Opera у Флориді. Це був її перший виступ в Сполучених Штатах за понад пʼять років.

Востаннє російська оперна співачка з'являлася на американській сцені до пандемії, у 2019 році. Протягом майже двох десятиліть вона була примадонною