На фільм "МУР. Ти [Романтика]" продали понад 3,5 тисячі квитків до початку прокату

10 квітня в українському прокаті зʼявиться стрічка "МУР. Ти [Романтика] в кіно". Понад 3,5 тисячі квитків на кіноверсію мюзиклу про поетів та письменників Розстріляного відродження розпродали за 10 днів до прем'єри.

Про це УП.Культура повідомила команда фільму.

"Дійсно, ідея ранніх продажів не нова, а давно вже використовується як українськими проєктами, так і голлівудськими блокбастерами. Але тільки одиниці стартували з такими гарними передпродажами, які є у "МУР. Ти [Романтика] в кіно", – наголосила керівниця напряму кінодистрибуції FILM.UA Надія Коротушка.

Також команда подякувала усім кінотеатрам, що зголосились відкрити передпродаж на перегляд стрічки.

Кадр з фільму

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"Дивлячись на шалений успіх вистави, з якою гурт МУР гастролював у 2024 році, ми розуміли, що ще є велика кількість поціновувачів, які не встигли її подивитися, тому із задоволенням анонсували прокат та відкрили продаж квитків задовго до запланованої дати премʼєри", – розповіла директорка з маркетингу мережі кінотеатрів Multiplex Ірина Холод.

Кадр з фільму

Фільм розповідає про події в харківському будинку "Слово" та проводить глядача шляхом Павла Тичини. У кожній сцені глядач знайомиться з внутрішнім світом героїв: від відчайдушної любові до боротьби з власними страхами й компромісами. А події сторічної давності переплітаються із сучасністю та повномасштабною війною проти Росії.

Мюзикл "Ти [Романтика]" вийшов 2024 року та здобув велику популярність – в турі Україною його подивилося близько 60 000 людей. Згодом проєкт МУР вирішив звернутися до студії FILM.UA з проханням зафільмувати сценічну постановку, і таким чином з’явилася стрічка "МУР. Ти [Романтика] в кіно".

Кадр з фільму

Фільм демонструє виставу у її сценічному вигляді, з акцентом на кінематографічній динаміці: використання крупних планів, зміни ракурсів, фокусування на деталях. Монтаж додає нових ритмів, але зберігає автентичність живого виступу.

Команда мюзиклу також вирушить у допрем’єрний тур Україною, щоб зустрітися з глядачами кіноверсії вистави. Тур охопить 8 міст: Харків, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Одесу, Луцьк, Київ та Черкаси.

Кадр з фільму

Про "МУР"

Проєкт МУР створений українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (режисер, актор, сценарист, автор текстів), Віктор Ткаченко (композитор, актор) і Микола Шмундир (актор), Марія ОʼРайлі (режисерка монтажу) та Олександр Заїка (виконавець та автор пісень).

Гурт став відомий у соцмережах документальними відео про історію Щедрика, Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка.

Кадр з фільму

Також колектив випустив чотири студійні релізи: "МУР Vol. 1", "Захалявна книжечка" (2022), "Ти [Романтика]" (2024), Pax Romana (2025). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.