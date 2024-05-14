"Вона дистанціювалася": путіністку Нетребко повернули в Берлінську оперу
Російську оперну співачку Анну Нетребко, відому підтримкою російського лідера Володимира Путіна та псевдореспублік "Л/ДНР", повернули в Берлінську державну оперу. У 2022 році опера скасувала виступи улюблениці Путіна, але в 2023-му включила її у виступи. Тоді це викликало протест посла України в Німеччині, Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.
Про те, що Нетребко повертають у Берлінську оперу стало відомо під час представлення програми нового сезону новим генеральним музичним директором опери Крістіаном Тілеманном та новою художньою керівницею Елізабет Соботкою.
Як пише Berliner Zeitung, нові керівники Берлінської опери "змогли представити амбітну програму у відносно короткий час". Втім, далі повідомляється, що на глядачів чекає "справжнє розчарування" – бо новий директор скасував одну з найпопулярніших подій "Дні бароко".
Ще одне розчарування – повернення шанувальниці очільника Кремля Нетребко. Незважаючи на минулорічні ноти протесту, петиції та акції громадськості, керівництво вирішило включити російську оперну вокалістку в афішу наступного сезону.
Нетребко, повідомляє kulturfreak.de, буде задіяна в одній з восьми прем'єр. 2 жовтня вона виконає головну роль у "Набукко" Джузеппе Верді.
"Я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дурну річ, але потім дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією", – цитує Елізабет Соботку видання Amal Berlin.
Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії".
Знаходиться у базі "Миротворець" як пособниця російських окупантів. У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні.
Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди. Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті. Також співачку відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала".
Втім, вже восени 2022 року з'ясувалося, що Нетребко продовжує виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були заплановані виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах світу.
У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув путіністку Нетребко на свою сцену.
Але не всі країни погоджуються знову показувати глядачам виступи шанувальниці Путіна. Так, у серпні 2023-го в Таллінні (Естонія) скасували концерт Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова. Також на початку травня 2024 року виступ пропутінської оперної співачки скасував Центр культури та Конгресів (KKL) швейцарського міста Люцерн.