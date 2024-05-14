"Вона дистанціювалася": путіністку Нетребко повернули в Берлінську оперу

Російську оперну співачку Анну Нетребко, відому підтримкою російського лідера Володимира Путіна та псевдореспублік "Л/ДНР", повернули в Берлінську державну оперу. У 2022 році опера скасувала виступи улюблениці Путіна, але в 2023-му включила її у виступи. Тоді це викликало протест посла України в Німеччині, Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.

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Про те, що Нетребко повертають у Берлінську оперу стало відомо під час представлення програми нового сезону новим генеральним музичним директором опери Крістіаном Тілеманном та новою художньою керівницею Елізабет Соботкою.

Елізабет Соботка та Крістіан Тілеманн Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Як пише Berliner Zeitung, нові керівники Берлінської опери "змогли представити амбітну програму у відносно короткий час". Втім, далі повідомляється, що на глядачів чекає "справжнє розчарування" – бо новий директор скасував одну з найпопулярніших подій "Дні бароко".

Ще одне розчарування – повернення шанувальниці очільника Кремля Нетребко. Незважаючи на минулорічні ноти протесту, петиції та акції громадськості, керівництво вирішило включити російську оперну вокалістку в афішу наступного сезону.

Нетребко, повідомляє kulturfreak.de, буде задіяна в одній з восьми прем'єр. 2 жовтня вона виконає головну роль у "Набукко" Джузеппе Верді.

"Я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дурну річ, але потім дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією", – цитує Елізабет Соботку видання Amal Berlin.

Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії".

Знаходиться у базі "Миротворець" як пособниця російських окупантів. У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні.

Олег Царьов та Анна Нетребко з прапором "Новоросії"

Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди. Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті. Також співачку відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала".

Втім, вже восени 2022 року з'ясувалося, що Нетребко продовжує виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були заплановані виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах світу.

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У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув путіністку Нетребко на свою сцену.

Але не всі країни погоджуються знову показувати глядачам виступи шанувальниці Путіна. Так, у серпні 2023-го в Таллінні (Естонія) скасували концерт Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова. Також на початку травня 2024 року виступ пропутінської оперної співачки скасував Центр культури та Конгресів (KKL) швейцарського міста Люцерн.