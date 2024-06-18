Перед прем'єрою в Карлових Варах. Вийшов трейлер нового фільму Олега Сенцова

Вийшов трейлер нового фільму режисера та військового Олега Сенцова. Світова прем'єра документальної стрічки під назвою "Реал" відбудеться на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, що стартує вже наступного тижня.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Це випадковий запис бою українських захисників, що перетворився на повнометражний фільм.

Сенцов зняв цей бій улітку 2023 року, коли його БТР був уражений ворогом. Тоді він опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу. Той перебував під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

ВІДЕО ДНЯ

"Реал" – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші", – розповідав режисер раніше.

Документальний фільм Сенцова виготовили у копродукції України та Хорватії. Продюсери стрічки – Олег Сенцов, Денис Іванов, Майк Дауні, Борис Т. Матич і Лана Матич.

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.

10 травня 2014 року був незаконно затриманий у Сімферополі російськими силовиками. Майже через рік російський суд засудив його до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму на території РФ.

Під час перебування в російському ув'язненні отримав Національну премію імені Тараса Шевченка (2016) та Премію Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018).

На звільненні затриманого російськими окупантами Сенцова наполягали українські та світові кінематографісти. Зрештою 7 вересня 2019 року його повернули в рамках обміну українських військовополонених.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доєднався до сил ТРО. Брав участь в боях по звільненню Києва. Наразі є молодшим лейтенантом ЗСУ, командиром штурмової роти 47 ОМбр.