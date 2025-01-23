"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець". В кінопрокат вийшла біографія поп-ікони без пафосу загадковості

В український прокат вийшов фільм "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" – довгоочікуваний байопік про музиканта, поета, художника і Нобелівського лавреата. Фільм відображає пʼять років особистого й творчого життя центрової постаті американської попмузики. Режисер Джеймс Менголд відтворює епізод з життя Ділана до моменту, як він "зрадив фолк" з електронною гітарою.

Головну роль зіграв Тімоті Шаламе ("Дюна", "Вонка"), що самостійно виконав всі численні вокальні номери. А ще там знялись Ель Фаннінг ("Неоновий Демон") й Едвард Нортон ("Бійцівський клуб").

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Американський король попмузики 83-річний Боб Ділан постійно вигадує своє минуле, деталі якого намагаються відкрити його дослідники. Однією з таких спроб є книжка Елайджі Уолда 2015 року "Ділан стає електричним!: Ньюпорт, Сігер, Ділан і ніч, яка розділила шістдесяті".

Через кілька років після виходу книги американський режисер Джеймс Менголд наважується взятися за байопік. Беручи за головну основу книгу Уолда, писати сценарій він запросить постійного партнера Мартіна Скорсезе – Джеймса Кокса.

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В історії кіно, коли за постать Ділана бралися великі режисери-автори, вони наче неофіційно змагались за створення самого неочевидного портрета артиста. Не просто прагнули передати його творчу філософію, а шукали підхід, який би підтримував образ Ділана як митця вкрай загадкового, неприступного.

Ось, наприклад, Тодд Гейнс у своєму відомому фільмі "Мене тут немає" на роль Ділана покликав шість акторів й актрис, чим підкреслив безліч різних образів, які Ділан створював собі протягом життя. Або ж той-таки Мартін Скорсезе у фільмі "Rolling Thunder Revue" теж посилив образ загадкового волоцюги, переконавши нас, що немає ніякої цінності в тому, щоб наблизитися до розгадки будь-якого співака взагалі.

Кадр з псевдодокументального фільму Мартіна Скорсезе "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story"

Однак, чого про Ділана довгий час не було знято – це рутинного біографічного фільму. Власне, стрічка "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" з'явилася, щоб забрати собі цей статус.

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Тож, це фільм про відому біографію невідомого Боба Ділана, який не прагне підтвердити чи спростувати образ загадковості. Він зображує вибрані моменти біографії співака з 1961 по 1965 рік – з його перших виступів на сцені з гармонікою й акустичною гітарою і до революційного переходу на гітару електричну.

Моніка Барбаро у ролі Джоан Баез у фільмі "Боб Ділан. Цілковитий незнайомець"

Джеймс Менголд не вперше береться за музичний байопік. Вам може бути знайомий його фільм "Переступити межу" про Джонні Кеша з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Для фільму про Ділана на головну роль він запросив Тімоті Шаламе, одну з провідних молодих зірок сучасності, який своєю появою вже заманює глядача у кіно.

Цілих 5 років актор готувався до ролі, навчаючись говорити, співати й грати як ікона попмузики. Хоча Шаламе дійсно чимось нагадує Боба Ділана, для більшої переконливості йому вирішили начепити штучний ніс.

Едвард Нортон і Тімоті Шаламе у фільмі "Боб Ділан. Цілковитий незнайомець"

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" обережно йде за класичною схемою музичного байопіку зі строгою хронологією. Маємо талановитого загадкового молодика, якому доля дає шанс проявити свій талант. Він моментально стає поміченим, а далі почнуться гойдання на хвилях слави. І жінки, які терплять витівки генія, залежності різного спектру та постійне страждання від творчої кризи.

Крізь усі ці життєві моменти, що наповнені піснями й історичними концертними виконаннями, оточуючі спостерігають за становленням зірки. Камера концентрується на їх шокованих обличчях, які стають історичними свідками. Це мінімальна голлівудська формула, яка дає змогу зняти будь-який байопік про будь-яку попкультурну постать і знайти мову для найширшої аудиторії.

"Цілковитий незнайомець" повторює шаблон усіх класичних байопіків: використовуючи ці супер знайомі жанрові патерни злетів і падінь генія, такі фільми наче універсалізують досвід особистостей, роблячи всіх поп/рок-зірок схожими. Що, звісно ж, у реальності такими не є.

Кадр з фільму "Боб Ділан. Цілковитий незнайомець". Тімоті Шаламе в ролі Боба Ділана

Разом з цим, у культових байопіках, як правило, присутня певна послідовна драма, напруга від певного аспекту життя, що ескалює, чи щось, що могло б розкрити свою версію глибини персонажа. "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" не ставить собі таких сценарних завдань взагалі. Невідомо чому, адеж всі завдатки і в герої, і в сценаристі для цього є.

Навіть коли фільм підкрадається до найцікавішої частини, яка знаменується електричним періодом, це не мотивує режисера на радикальніші прийоми. Ідея наелектризувати настрій фільму, прискорити його темп напрошується сама по собі. Або ж хоча б занурення глядача у ту епоху. Замість цього, герой Шаламе стає ще більш мовчазним, одягає чорні окуляри зі шкірянкою, і через зачіску тепер сидить на гримі трішки довше ніж зазвичай. Зрештою, фільм залишається недоелектризованим у кращому випадку.

Описуючи 10 років життя Ділана за книгою, фільм досить рандомно розставляє біографічні акценти. Наприклад, християнський період Ділана зводиться до одного сценічного натяку, і в глобальній картині зовсім опускається режисером. Його стосунки з різними покірними йому жінками ніколи не розкриваються, і їхня присутність схожа на міраж.

Взагалі у справжніх знавців життя і творчості Ділана до фільму точно виникне безліч запитань. Ось, видання Rolling Stone вже випустило матеріал, де в 27 пунктах розповідає, в чому загальновизнані факти відрізняються від версії фільму.

За всі схвальні відгуки Джеймс Менголд повинен бути вдячний своєму головному акторові. Всі пісні, якими щедро насичений фільм, повністю виконуються Шаломе самостійно. Напевно, найбільшою приємною несподіванкою є те, що акторові вдається доволі чітко потрапляти в ноти.

Тімоті Шаламе, який знову отримує роль у великому блокбастері, цього сезону ставить на свій перший Оскар. З двома великими ролями в "Дюні" його акторський талант так високо не оцінювався. І хоча "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" вже приносить йому деякі номінації, навряд чи він зможе обігнати Едріена Броуді ("Бруталіст") чи Себастіана Стена ("Учень"). Тож до Шаламе залишається актуальним питання – чи зможе він перерости своє незмінне акторське амплуа юного красеня?