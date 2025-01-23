Фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар 2025

Сьогодні, 23 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-у премію Оскар. Оголошення претендентів на найпрестижнішу кіновідзнаку відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США. Серед номінантів - документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна".

Номінантів в прямому ефірі оголошували американський актор, комік Бовен Янг ("Wicked: Чародійка", "Загублене місто") та американська акторка, комікеса Рейчел Сеннотт ("Суботній вечір", "Тіло, тіло, тіло").

Документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, який раніше потрапив до шортлістів 97-ї премії Оскар, пройшов до числа номінантів у категорії "Найкращий документальний фільм".

Фільм розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками. Один з режисерів, Слава Леонтьєв, також є одним з головних героїв стрічки, а зараз захищає Україну зі зброєю в руках.

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Прем'єра фільму відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.

Лідерами за кількістю номінацій цьогоріч стали стрічки "Емілія Перес" (13 номінацій), "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" (по 10 номінацій).

Також шість номінацій здобула американська романтична драма "Анора" про стриптизерку, яка починає роман із сином російського олігарха. У двох головних чоловічих ролях режисер Шон Бейкер зняв російських акторів Марка Ейдельштейна та Юрія Борисова, який підтримує окупацію Росією України та знімався в пропагандистському кіно. Більше того, Борисов потрапив до номінації Найкращий актор другого плану.

Повний список номінантів на Оскар 2025:

Найкращий фільм

Найкраща акторка

Синтія Еріво, " Wicked : Чародійка"

: Чародійка" Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"

Майкі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Фернанда Торрес, "Я все ще тут"

Найкращий актор

Найкраща акторка другого плану

Найкращий актор другого плану

Найкращий режисер

Найкращий документальний фільм

"Щоденники з чорної скриньки"

"Немає іншої землі"

"Порцелянова війна"

"Саундтрек до державного перевороту"

"Цукрова тростина"

Найкращий міжнародний фільм

Найкращий анімаційний фільм

"Потік"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Воллес і Громіт: Перната відплата"

"Дикий робот"

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"5 вересня"

"Субстанція"

"Справжній біль"

Найкращий адаптований сценарій

Найкраща операторська робота

Найкраща музика

Найкраща оригінальна пісня

"El Mal" з фільму "Емілія Перес"

"The Journey" з фільму "Батальйон 6888"

"Like A Bird" з фільму "Сінг Сінг"

"Mi Camino" з фільму "Емілія Перес"

"Never Too Late" з фільму "Елтон Джон: ніколи не пізно"

Найкращий монтаж

Найкраща робота художника-постановника

Найкращий дизайн костюмів

Найкращий грим і зачіски

Найкращий звук

Найкращі візуальні ефекти

"Чужий: Ромул"

"Роббі Вільямс: Better Man"

"Дюна: Частина друга"

"Королівство планети мавп"

" Wicked : Чародійка"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"A Lien"

"Ануя"

"Я не робот"

"Останній рейнджер"

"Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий ігровий документальний фільм

"Чужий"

"Ануя"

"Я не робот"

"Останній рейнджер"

"Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Death by Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"The Only Girl in the Orchestra"

Про Оскар 2025

Церемонія нагородження 97-ї премії Оскар відбудеться в ніч на 3 березня. Її традиційно мають провести у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Ведучим церемонії стане американський комік Конан О'Брайен. Він замінить телеведучого Джиммі Кіммела, що вів церемонію чотири рази: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018, 2023 та 2024 роках.

Номінації на Оскар 2025 мали бути оголошені ще 17 січня. Через масштабні пожежі біля Лос-Анджелеса оголошення переносили двічі.

Україна цього року висувала на Оскар "іронічний детектив" "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. Втім, йому не вдалося потрапити до шортлісту.