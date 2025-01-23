Фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар 2025
Сьогодні, 23 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-у премію Оскар. Оголошення претендентів на найпрестижнішу кіновідзнаку відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США. Серед номінантів - документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна".
Номінантів в прямому ефірі оголошували американський актор, комік Бовен Янг ("Wicked: Чародійка", "Загублене місто") та американська акторка, комікеса Рейчел Сеннотт ("Суботній вечір", "Тіло, тіло, тіло").
Документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, який раніше потрапив до шортлістів 97-ї премії Оскар, пройшов до числа номінантів у категорії "Найкращий документальний фільм".
Фільм розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками. Один з режисерів, Слава Леонтьєв, також є одним з головних героїв стрічки, а зараз захищає Україну зі зброєю в руках.
Прем'єра фільму відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.
Лідерами за кількістю номінацій цьогоріч стали стрічки "Емілія Перес" (13 номінацій), "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" (по 10 номінацій).
Також шість номінацій здобула американська романтична драма "Анора" про стриптизерку, яка починає роман із сином російського олігарха. У двох головних чоловічих ролях режисер Шон Бейкер зняв російських акторів Марка Ейдельштейна та Юрія Борисова, який підтримує окупацію Росією України та знімався в пропагандистському кіно. Більше того, Борисов потрапив до номінації Найкращий актор другого плану.
Повний список номінантів на Оскар
2025:
Найкращий фільм
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Я все ще тут"
- "Нікелеві хлопці"
- "Субстанція"
Найкраща акторка
- Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка"
- Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"
- Майкі Медісон, "Анора"
- Демі Мур, "Субстанція"
- Фернанда Торрес, "Я все ще тут"
Найкращий актор
- Едріан Броуді, "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Колман Домінго, "Сінг сінг"
- Райф Файнс, "Конклав"
- Себастьян Стен, "Учень"
Найкраща акторка другого плану
- Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"
- Фелісіті Джонс, "Бруталіст"
- Ізабелла Росселліні, "Конклав"
- Зої Салдана, "Емілія Перес"
Найкращий актор другого плану
- Юрій Борисов, "Анора"
- Кіран Калкін, "Справжній біль"
- Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Гай Пірс, "Бруталіст"
- Джеремі Стронг, "Учень"
Найкращий режисер
- Жак Одіар, "Емілія Перес"
- Шон Бейкер, "Анора"
- Брейді Корбет, "Бруталіст"
- Коралі Фаржа, "Субстанція"
- Джеймс Менголд, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
Найкращий документальний фільм
- "Щоденники з чорної скриньки"
- "Немає іншої землі"
- "Порцелянова війна"
- "Саундтрек до державного перевороту"
Найкращий міжнародний фільм
- "Я все ще тут", Бразилія
- "Дівчина зі спицею", Данія
- "Емілія Перес", Франція
- "Насіння священного інжиру", Німеччина
- "Потік", Латвія
Найкращий анімаційний фільм
- "Потік"
- "Думками навиворіт 2"
- "Мемуари равлика"
- "Воллес і Громіт: Перната відплата"
- "Дикий робот"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "5 вересня"
- "Субстанція"
- "Справжній біль"
Найкращий адаптований сценарій
- "Конклав"
- "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- "Емілія Перес"
- "Нікелеві хлопці"
- "Сінг Сінг"
Найкраща операторська робота
- "Бруталіст"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Марія"
- "Носферату"
Найкраща музика
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Wicked:
Чародійка"
- "Дикий робот"
Найкраща оригінальна пісня
- "El Mal" з фільму "Емілія Перес"
- "The Journey" з
фільму "Батальйон 6888"
- "Like A Bird" з фільму "Сінг Сінг"
- "Mi Camino" з фільму "Емілія Перес"
Найкращий монтаж
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Wicked:
Чародійка"
Найкраща робота художника-постановника
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Носферату"
- "Wicked:
Чародійка"
Найкращий дизайн костюмів
- "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- "Конклав"
- "Гладіатор 2"
- "Носферату"
- "Wicked:
Чародійка"
Найкращий грим і зачіски
- "Інша людина"
- "Емілія Перес"
- "Носферату"
- "Субстанція"
- "Wicked:
Чародійка"
Найкращий звук
- "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Wicked:
Чародійка"
- "Дикий робот"
Найкращі візуальні ефекти
- "Чужий: Ромул"
- "Роббі Вільямс: Better Man"
- "Дюна: Частина друга"
- "Королівство планети мавп"
- "Wicked: Чародійка"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "A Lien"
- "Ануя"
- "Я не робот"
- "Останній рейнджер"
- "Людина, яка не могла мовчати"
Найкращий ігровий документальний фільм
- "Чужий"
- "Ануя"
- "Я не робот"
- "Останній рейнджер"
- "Людина, яка не могла мовчати"
Найкращий короткометражний документальний фільм
- "Death by Numbers"
- "I Am Ready, Warden"
- "Incident"
- "Instruments of a Beating Heart"
- "The Only Girl in the Orchestra"
Про Оскар 2025
Церемонія нагородження 97-ї премії Оскар відбудеться в ніч
на 3 березня. Її традиційно мають провести у театрі "Долбі" у
Лос-Анджелесі.
Ведучим церемонії стане американський комік Конан О'Брайен.
Він замінить телеведучого Джиммі Кіммела, що вів церемонію чотири рази: вперше
це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії
світу у 2018, 2023 та 2024 роках.
Номінації на Оскар 2025 мали бути оголошені ще 17 січня. Через
масштабні пожежі біля Лос-Анджелеса оголошення переносили двічі.
Україна цього року висувала на Оскар "іронічний
детектив" "Ля
Палісіада" режисера
Філіпа Сотниченка. Втім, йому не вдалося потрапити до шортлісту.