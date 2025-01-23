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Фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар 2025

Марія Кабацій — 23 січня, 15:46
Фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар 2025
oscars.org

Сьогодні, 23 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-у премію Оскар. Оголошення претендентів на найпрестижнішу кіновідзнаку відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США. Серед номінантів - документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна".

Номінантів в прямому ефірі оголошували американський актор, комік Бовен Янг ("Wicked: Чародійка", "Загублене місто") та американська акторка, комікеса Рейчел Сеннотт ("Суботній вечір", "Тіло, тіло, тіло").

Документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, який раніше потрапив до шортлістів 97-ї премії Оскар, пройшов до числа номінантів у категорії "Найкращий документальний фільм".

Фільм розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками. Один з режисерів, Слава Леонтьєв, також є одним з головних героїв стрічки, а зараз захищає Україну зі зброєю в руках.

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Прем'єра фільму відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.

Лідерами за кількістю номінацій цьогоріч стали стрічки "Емілія Перес" (13 номінацій), "Бруталіст"  та "Wicked: Чародійка" (по 10 номінацій).

Також шість номінацій здобула американська романтична драма "Анора" про стриптизерку, яка починає роман із сином російського олігарха. У двох головних чоловічих ролях режисер Шон Бейкер зняв російських акторів Марка Ейдельштейна та Юрія Борисова, який підтримує окупацію Росією України та знімався в пропагандистському кіно. Більше того, Борисов потрапив до номінації Найкращий актор другого плану.

Повний список номінантів на Оскар 2025:

Найкращий фільм

Найкраща акторка

Найкращий актор

Найкраща акторка другого плану

Найкращий актор другого плану

Найкращий режисер

Найкращий документальний фільм

  • "Щоденники з чорної скриньки"
  • "Немає іншої землі"
  • "Порцелянова війна"
  • "Саундтрек до державного перевороту"
  •  "Цукрова тростина"

Найкращий міжнародний фільм

Найкращий анімаційний фільм

  • "Потік"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Воллес і Громіт: Перната відплата"
  • "Дикий робот"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "5 вересня"
  • "Субстанція"
  • "Справжній біль"

Найкращий адаптований сценарій

Найкраща операторська робота

Найкраща музика

Найкраща оригінальна пісня

  • "El Mal" з фільму "Емілія Перес"
  • "The Journey" з фільму "Батальйон 6888"
  • "Like A Bird" з фільму "Сінг Сінг"
  • "Mi Camino" з фільму "Емілія Перес"
  •  "Never Too Late" з фільму "Елтон Джон: ніколи не пізно"

Найкращий монтаж

Найкраща робота художника-постановника

Найкращий дизайн костюмів

Найкращий грим і зачіски

  • "Інша людина"
  • "Емілія Перес"
  • "Носферату"
  • "Субстанція"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий звук

Найкращі візуальні ефекти

  • "Чужий: Ромул"
  • "Роббі Вільямс: Better Man"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Королівство планети мавп"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "A Lien"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Останній рейнджер"
  • "Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий ігровий документальний фільм

  • "Чужий"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Останній рейнджер"
  • "Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • "Death by Numbers"
  • "I Am Ready, Warden"
  • "Incident"
  • "Instruments of a Beating Heart"
  • "The Only Girl in the Orchestra"

Про Оскар 2025

Церемонія нагородження 97-ї премії Оскар відбудеться в ніч на 3 березня. Її традиційно мають провести у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Ведучим церемонії стане американський комік Конан О'Брайен. Він замінить телеведучого Джиммі Кіммела, що вів церемонію чотири рази: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018, 2023 та 2024 роках.

Номінації на Оскар 2025 мали бути оголошені ще 17 січня. Через масштабні пожежі біля Лос-Анджелеса оголошення переносили двічі.

Україна цього року висувала на Оскар "іронічний детектив" "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. Втім, йому не вдалося потрапити до шортлісту.

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