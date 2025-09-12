У Лондоні протестували під Королівською оперою, виступ Нетребко там не скасували

В Лондоні ввечері 11 вересня відбувся протест проти виступу російської оперної співачки Анни Нетребко в Королівській опері Великої Британії. Протестувальники вийшли до стін театру вже вдруге за тиждень, повідомила журналістка УП.Культура з місця подій. На протесті зібралась понад сотня людей.

В театрі давали прем’єру опери "Тоска" в постановці англійського режисера Олівера Мірса. Реклама на сайті театру обіцяє "повернення трилера Джакомо Пуччіні про спустошення війни і пишність Риму". У головній ролі Флорії Тоски в цей вечір Анна Нетребко. Глядачі заходять до театру, проходячи повз протестувальників з плакатами і прапорами.

Benedek Máthé

"У Королівського оперного театру немає жодної порядності. Як англійцю, мені соромно, що вони зрадили українську націю, мов Юда, – і цим зганьбили саму британську націю", – говорить англієць Стівен Лейсі, ініціатор акції та петиції проти виступу співачки, яка наразі набрала понад 6 тисяч голосів.

"Я глибоко обурений тим, що Анна Нетребко виступає в Королівському оперному театрі. На початку війни керівництво ROH (англ. абревіатура Королівського оперного театру) приєдналося до руху підтримки України, але згодом цинічно відкинуло його заради комерційних інтересів", – додає Лейсі.

Dima Malenko

"Попри те, що у 2022 році Анна Нетребко зробила розмиту заяву "проти війни", її багаторічна діяльність свідчить про інше: агітація за Путіна, зустрічі з сепаратистами та легітимізація окупації. Подібне не можна стерти одним ретельно складеним пресрелізом", – додає Томас Брейфорд, ще один ініціатор акції. Він емоційно веде далі:

Dima Malenko

"Її присутність на сцені Королівського оперного театру надсилає небезпечний сигнал: що російські бомби та безпілотники можна ігнорувати; що Буча, Ірпінь, Маріуполь не мають значення; що мистецтво може стояти вище за справедливість і людське життя...

Наш протест – і петиція, яка його підтримує, – покликані провести чітку межу. Ми не можемо заплющувати очі. Це питання не лише України. Це питання людської порядності".

Dima Malenko

До протестів долучилася і найбільша українська благодійна організація у Великобританії Support Ukraine/London EuroMaidan. Її засновниця та директорка, яка, крім того, є однією з очільниць ще однієї організації British Ukrainian Aid, Наталія Равлюк підтримує ініціативу. І це не перший її протест:

"Ми волонтеримо з 2014 року та намагаємося донести до британців на різних рівнях інформацію про Україну і українців у багатьох сферах. Україна має бути в публічному просторі як ніколи. Традиційно ми виходимо на протести двічі на тиждень біля Даунінг-стріт, 10".

Dima Malenko

"В Росії дуже великий апетит. Якщо ми не можемо зупинити, принаймні ми будемо гучно говорити про це. Ми доєдналися організаційно. Дівчата з організації Women fight for Ukraine зробили емоційний перформанс. ... Якщо 20–30 глядачів замисляться, пошукають інформацію або передумають купляти квитки – це вже успіх", - додала Равлюк.

Benedek Máthé

Британський волонтер Еймс долучився до протесту в пам’ять про загиблого друга-українця. Від початку повномасштабного вторгнення він допомагає різним підрозділам:

"Сьогодні я приєднався до протесту з відразою та обуренням до Анни Нетребко. Вона не є нейтральною, і, на мою думку, її не слід вітати в цій країні, не кажучи вже про виступ на сцені Королівського оперного театру в Лондоні. Дозволити їй виступати – це як запросити нацистського пропагандиста виступити під час Другої світової війни".

Dima Malenko

Dima Malenko

Еймс розповідає, що приніс на протест прапор підрозділу свого покійного друга Олексія: "Я також приніс прапор Батальйону "Сибір", бо вважаю їх справжньою російською опозицією. Вони борються і вмирають за Україну – вони не виправдовуються і не ховаються за заявами про нейтралітет".

Benedek Máthé

"Нетребко вже давно використовується як інструмент російської "м’якої сили" для виправдання воєнних злочинів, а тим часом українські митці гинуть від рук режиму, який вона представляє.

Одним із них був Валентин Ємбрик, 25-річний скрипаль, який мав можливість приїхати жити й навчатися в Лондоні, але натомість пішов добровольцем захищати Україну й загинув у бою цього року. Його родина звернулася до UAID International, і наші волонтери долучилися до протесту з його портретом", – розповідає Наталія Троненко, засновниця благодійного фонду UAID International та учасниця протесту.

Benedek Máthé

Традиційно протестувальники завершили акцію спомином про людей мистецтва і культури, які загинули через російсько-українську війну, вшанувавши пам’ять хвилиною мовчання та запалюванням свічок.

Цього вечора до протесту долучилась організація Campaign for Ukraine. Протестувальники буквально оточили оперний театр з усіх боків.

Benedek Máthé

"Ми займаємося кампанією проти виступів Анни Нетребко вже кілька місяців на різних рівнях – від політичних звернень та листів до акцій протесту. У день прем’єри опери "Тоска" ми вийшли на акцію просто до входу в театр, яким заходили глядачі з квитками.

Ми створили Алею Слави українських митців, які загинули через російську агресію. Тримали портрети та вшановували памʼять оперних співаків, диригентів, артистів балету, музикантів, акторів, режисерів, письменників. Серед них – співаки Василь Сліпак, Владислав Горай, Ігор Воронка, диригенти Юрій Керпатенко, Костянтин Старовицький, артисти балету Олександр Шаповал та Артем Дацишин", – розповідає Олена Іващенко, українська активістка, директорка громадської організації Campaign for Ukraine.

Benedek Máthé

Вона додала, що під час акції до них підходили британці й працівники опери для того, щоб висловити підтримку й дізнатися більше про загиблих українських митців.

Водночас, були й негативні висловлювання з боку російських прихильників Нетребко.

Більшість глядачів, які прийшли цього вечора в оперний театр, не були налаштовані на спілкування. Журналістці "УП" вдалося поговорити з деякими з них.

Benedek Máthé

"Я взагалі не знаю і не знала, хто така Анна Нетребко, я просто прийшла зустрітися з подругами, з якими давно не бачились. Мені сказали, що буде відома співачка. Ми в Киргизстані притримуємося політики нейтралітету, хоча постраждали від Росії, особливо в радянські часи достатньо. Особливо під час Голодомору 1940-х. Я не знала про позицію Нетребко. Звісно, мистецтво мало б бути нейтральним", – розповіла одна з гостей.

"Мені подобається її спів. Я прийшла ним насолодитися і вона неймовірна. Взагалі, має бути мир, дружба та "жвачка", особливо у мистецтві, воно нейтральне", – підключається подруга жінки з Казахстану, з міцним, як виявилося, українським корінням. Інша гостя порадила перевіряти факти, не повірила інформації та порадила звернутися до Анни Нетребко напряму. Проте були і ті, хто поніс здавати квиток або обіцяли бойкотувати вже всередині.

Поки що Королівський оперний театр не дослухався до громадськості. Протестувальники мають намір виходити з протестами й в інші дати виступів Анни Нетребко.

Анна Нетребко співатиме лідируючу партію в опері "Тоска" Джакомо Пуччіні 15, 18 та 21 вересня. Ще чотири вистави за участі співачки плануються 15, 18, 20 та 23 грудня цього року в опері Пуччіні "Турандот". На 26 червня 2026 року анонсований її сольний концерт у Королівській опері.