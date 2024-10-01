Режисер "Втечі з Шоушенка" зніме кілька епізодів нового сезону "Дивних див"

Режисер легендарної драми "Втеча з Шоушенка", триразовий номінант на "Оскар" Френк Дарабонт повернувся до справ після 11-річної паузи в кар'єрі. Він відклав перебування на пенсії заради зйомок двох епізодів нового сезону популярного серіалу "Дивні дива".

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"Що насправді витягнуло мене з пенсії, так це те, що ми з дружиною дуже любимо цей серіал", – сказав Дарабонт в інтерв'ю The Daily Beast.

Режисер пояснив, що "зараз контент наповнений жахливими людьми, які роблять жахливі речі". "Але в "Дивних дивах" так багато серця. Ця позитивність – це те, на що я дійсно відгукнувся", – додав він.

Френк Дарабонт (справа) на зйомках "Втечі з Шоушенка"

На запитання, чи спричинить робота над серіалом повернення до режисерської роботи, Дарабонт відповів: "Хтозна. Я не скучив за бізнесом, але я скучив за роботою на знімальному майданчику з творчими людьми".

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Останньою режисерською роботою Дарабонта були епізоди короткометражного драматичного серіалу "Місто мафії" у 2013 році. Кіно він не знімав з 2007 року – тоді екранізував роман жахів Стівена Кінга "Туман". Серед інших його відомих робіт – "Зелена миля" та "Ходячі мерці".

Про "Дивні дива"

"Дивні дива" – науково-фантастичний серіал, створений братами Меттом та Россом Дафферами. Події серіалу відбуваються у 80-х у невеликому містечку Хоукінс. Перший сезон шоу вийшов 2016 року, і вже з моменту прем'єри серіал здобув велику популярність по всьому світу.

Кадр з серіалу "Дивні дива"

Головних персонажів серіалу втілили: Міллі Боббі Браун (Одинадцята), Фінн Вулфхард (Майк), Гейтен Матараццо (Майк), Ноа Шнапп (Уілл), Седі Сінк (Макс), Джо Кірі (Стів), Наталія Дайер (Ненсі), Чарлі Хітон (Джонатан), Девід Харбор (Гоппер) і Вайнона Райдер (Джойс).

Четвертий сезон, який розділили на дві частини, вийшов у травні (перші сім епізодів) та липні (ще два епізоди) 2022 року. Цей сезон дозволив "Дивним дивам" встановити рекорд за кількістю переглядів серед англомовних серіалів Netflix.

П'ятий сезон "Дивних див", що стане останнім, знімали цього року в Атланті. Його вихід на Netflix призначено на 2025 рік.