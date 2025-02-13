Режисера Ларса фон Трієра госпіталізували через прогресуючу хворобу Паркінсона

Данський режисер Ларс фон Трієр був переміщений до спеціалізованого центру догляду через хворобу Паркінсона. Режисер вперше оприлюднив свій діагноз у 2022 році.

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Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на продюсерську компанію Zentropa.

"Ларс в даний час знаходиться в центрі догляду, який може забезпечити йому лікування і догляд, яких вимагає його стан", - написала продюсерка Луїза Вест.

Вона додала, що 68-річний режисер наразі добре почувається. Також Вест засудила спекуляцію данських медіа про поширення особистої інформації й перебігу хвороби Ларса фон Трієра.

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Режисер створив понад десяток художніх фільмів й частину з них глядачі та критики вважають жорстокими та лякаючими. Під час прем'єрного показу стрічки "Дім, який побудував Джек" на Каннському кінофестивалі із зали вийшло близько ста глядачів.

Раніше Ларсу фон Трієру заборонили відвідувати Каннський фестиваль. Це сталося після прем'єри стрічки "Меланхолія" у 2011 році, коли режисер на пресконференції розповів, що може зрозуміти Гітлера як людину. Згодом він вибачився за ці слова.

Фон Трієр отримав Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю у 2000 році за фільм "Та, що танцює у темряві".

У 2023 та 2024 роках медіа поширювали інформацію, що попри хворобу режисер взявся за новий проєкт. На стрічку під назвою "Після" він отримав 1,3 мільйона данських крон (8 мільйонів гривень). Деталей про проєкт наразі немає.