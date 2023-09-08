У Британії продали на аукціоні рідкісний примірник "Гаррі Поттера" з одруківкою

У Британії на аукціоні продали рідкісний примірник "Гаррі Поттера" з одруківкою, який випадково знайшли у початковій школі.
Новий власник передав цінний примірник книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" місцевому музею в Оксфордширі, повідомляє The Guardian.
У невиправленому примірнику є помилка в імені авторки Джоан Роулінг – на титульній сторінці написано "JA Rowling" замість J.K. Rowling.
Бізнесмен з Фарінгдона, графство Оксфордшир, купив книгу за 15 тисяч фунтів стерлінгів (понад 18 тисяч доларів або понад 690 тисяч гривень).
Він захотів виставити книгу в музеї, щоб залучити туристів у цей регіон.
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|Фото: Hansons/BNPS
Рідкісний примірник "Гаррі Поттера" – один із 200, надрукованих видавництвом "Блумсбері".
У 1997 році його придбала початкова школа Святого Кенелма на розпродажі за 1 фунт стерлінгів.
"Ми не думали, що він має якусь цінність. Однак з публікацій у пресі було відомо, що ця історія була чимось особливим, і читання уривків дітям заохочувало б їх мати власну книгу", – каже колишній директор школи Боб Алдер.
Тоді пробний екземпляр залишився на полицях майже недоторканим.
Однак у 2002 році в школі зрозуміли, що цей примірник може мати цінність через популярність книжкової серії про Гаррі Поттера, тож його прибрали на зберігання.
Потім у 2015 році примірник зник, але цього літа його раптово знайшли.
Школа вирішила виставити книгу на продаж. Вона мала піти з молотка з орієнтовною ціною 15-20 тисяч фунтів стерлінгів, але не отримала такої ставки.
Однак після аукціону інтерес до екземпляру зріс, і місцевий покупець погодився на ціну в 15 тисяч фунтів стерлінгів.
"Я надзвичайно щасливий, що придбав такий знаковий і важливий текст і зможу залишити його в графстві, щоб ним могли насолоджуватися інші.
Основна ціль покупки – збільшити кількість відвідувачів Фарінгдона", – сказав покупець.
Виручені гроші мають спрямувати на те, щоб "допомогти учням розвинути любов до літератури", додають у школі.
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