РНБО не планує вводити санкції проти російських видавництв

В Україні з березня 2022 року закінчилася дія санкцій щодо російських видавництв

В Україні з березня 2022 року закінчилася дія санкцій щодо російських видавництв. У Раді національної безпеки та оборони зазначили, що вводити їх не планують.

Про це повідомляє "Читомо".

Санкції забороняли діяльність в Україні таких видавництв: "Єксмо", "АСТ", "Питер", "Книжный мир", "Алгоритм", "Центрполиграф", "Алетейя", "Донбасс", "Аргументы недели", "Вече", "Сімекс", "Санлайн". Раніше на них діяли санкції з 19 березня 2019 року до березня 2022 року.

Водночас Український інститут книги склав перелік компаній, які поширюють книжки, що виправдовують збройну агресію РФ та заперечують її територіальну цілісність.

У цей перелік входять: бренд Litres (видавнича група "Ексмо-АСТ"), видавництво "Питер", ТОВ "Видавництво Ексмо", ТОВ "Видавництво АСТ", ТОВ "Видавничий дім Пітер".

РЕКЛАМА:

У травні 2024 року та липні 2025 року УІК пропонував РНБО застосувати санкції проти них.

У відповідь на запит "Читомо" в УІК написали, що надіслали звернення до Служби Безпеки України. При цьому сам інститут не є розпорядником переліків санкційних юридичних осіб і не має повноважень ухвалювати рішення про застосування санкцій.

Як зазначила Рада нацбезпеки "Читомо", відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", РНБО розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій лише на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Служби безпеки України.

Також Державний комітет телебачення і радіомовлення України веде два офіційні реєстри: видавничої продукції антиукраїнського змісту та дозволеної до ввезення російськомовної продукції. Окрім цього Держкомтелерадіо приймає рішення щодо накладення штрафів та вилучення з обігу книжок з РФ, Білорусі, тимчасово окупованих територій України без дозволу.

Нещодавно Володимир Зеленський ввів у дію Рішення РНБО про застосування персональних санкцій до 15 керівників російських музеїв, які причетні до впровадження антиукраїнської політики в музейній сфері.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !