Зеленський ввів санкції проти 15 російських музейників

Президент Володимир Зеленський ввів у дію Рішення РНБО про застосування персональних санкцій до 15 керівників російських музеїв, які причетні до впровадження антиукраїнської політики в музейній сфері.

Про це повідомило Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

За даними Українського національного комітету ICOM, станом на березень 2025 року у відкритому державному каталозі музейного фонду РФ зафіксовано інформацію про 39 українських музеїв, розташованих на тимчасово окупованих після 2022 року територіях. У серпні 2024 року таких музеїв було лише 6.

У Мінкульті зазначили, що ці дії порушують положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

"Замість забезпечення охорони культурної спадщини на окупованих територіях, російська федерація офіційно привласнює музейні колекції та інститути, використовуючи їх у пропагандистських цілях", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, до санкційного списку включені Артем Сілкін та Галина Алексєєва, які балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM).

Санкції застосовують до громадян РФ, які ведуть незаконний облік українських культурних цінностей у російському каталозі музейного фонду, особисто відвідували тимчасово окуповані території України після лютого 2022 року, беруть участь в заходах легітимізації окупаційного режиму та просувають наративи, що виправдовують збройну агресію РФ.

Далі Україна говоритиме про запровадження подібних санкцій на рівні Європейського Союзу. Це може поставити під сумнів подальшу участь представників Росії у міжнародних процесах, пояснили в МКСК.

Раніше французька громадська організація "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!" (За Україну, за їхню та нашу свободу!) створила петицію з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM) через розграбування українських колекцій на окупованих територіях.

Росія ще з 2014 року почала вивозити культурні цінності з Криму. Так у 2016 році вдалося зафіксувати, що на виставці Івана Айвазовського у Третьяковській галереї зі 120 робіт, 38 – вкрадені з кримських колекцій.

У липні 2024 року об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Херсонес демонтували та розграбували, а потім розмістили там "Музей Криму та Новоросії" – у якому через пропаганду виправдовують російську агресію.

У Херсоні викрали понад 13 тисяч об’єктів з музею Олексія Шовкуненка та з Краєзнавчого музею. У Маріуполі російські військові захопили важливі роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. Колекція "Скіфське золото" з Мелітопольського музею місцевої історії просто зникла.