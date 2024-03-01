Роман "Бат-Амі" Олексія Нікітіна здобув премію імені Шолом-Алейхема

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця премії імені Шолом-Алейхема. Ним став Олексій Нікітін, автор роману "Бат-Амі", виданий у 2021 році.

На перемогу претендували 12 письменників, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Напередодні 165-ї річниці від дня народження письменника та драматурга Шолома-Алейхема Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця однойменної премії. Цьогоріч лауреатом став письменник Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"", – йдеться у повідомленні МКІП.

"Бат-Амі" – це документальний роман, в основі якого лежить трагічна історія українсько-єврейської родини, що жила у Києві за часів Другої світової війни.

Головний герой – боксер і багаторазовий чемпіон Ілля Гольдінов, який у 1941 році стає командиром партизанського загону на Київщині. Його дружина Фелікса і маленька донька покинули місто до 1943-го, але повернулися, щоб з’ясувати, що сталося з чоловіком.

Історія цієї сім'ї вплітається в перипетії світової війни, розкриваючи складні стосунки між українцями та євреями під час нацистської окупації українських земель.

Крім того, це перший роман, написаний на основі документів Першого (Розвідувального) управління НКВС УРСР, які розсекретили у 2011 році.

Також лауреатами премії стали:

Андрій Павлишин за переклад антології творів Горація Сафріна "При шабатних свічках. Єврейський гумор" (видавництво "Дух і Літера");

Іларія Шевченко за переклад роману Антоніо Ітурбе "Бібліотекарка з Аушвіцу" (видавництво VIVAT).

Премію імені Шолом-Алейхема присуджують письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.

На премію можна номінувати нові твори, опубліковані протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їхнього висунення. Грошова винагорода до премії складає 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, минулого року переможницею премії стала українська письменниця Софія Андрухович з романом "Амадока".