Культовий режисер Роман Поланскі постане перед судом через новий позов про зґвалтування

Культовий кінорежисер Роман Поланскі наступного року постане перед цивільним судом у Лос-Анджелесі у зв'язку зі звинуваченнями у зґвалтуванні дівчинки-підлітка у 1973 році.

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Адвокатка Глорія Оллред на прес-конференції у вівторок, 12 березня, підтвердила, що суддя призначив суд над Поланскі на серпень 2025 року, пише The Guardian.

90-річний режисер "Піаніста" та "Дитини Розмарі" переховувався від правосуддя в США протягом десятиліть, намагаючись уникнути покарання за зґвалтування 13-річної Саманти Геймер у 1977 році. Наразі паралельно із судовим процесом у Лос-Анджелесі Поланскі судять у Франції за те, що він назвав брехнею звинувачення британської акторки у зґвалтуванні.

У цій справі Поланскі звинувачують у зґвалтуванні, сексуальному насильстві і навмисному заподіянні сильного емоційного стресу через інцидент, який нібито стався в 1973 році.

Тож 12 березня в суді Лос-Анджелеса з'явилася анонімна жінка, яка заявила, що Поланскі зґвалтував її неповнолітньою у 1973 році. Вона розповіла, що познайомилася з режисером на вечірці, а через кілька місяців він запросив її на вечерю. Там він напоїв її алкоголем та привіз до свого будинку в Лос-Анджелесі, зрештою дівчина прокинулася в ліжку режисера.

"Вона також стверджує, що відповідач Поланскі зняв з позивачки одяг і почав сексуальне насильство, завдавши їй величезного фізичного та емоційного болю і страждань", – розповіла адвокатка.

Після того Поланскі відвіз дівчину додому, і більше вона ніколи його не бачила.

Вперше вона висунула звинувачення проти відомого режисера в 2017 році. А позов подала лише минулого року, після змін в каліфорнійському законодавстві, що надають жертвам сексуального насильства більше часу для подачі позовів проти кривдників.

"Мені знадобилося дуже багато часу, щоб вирішити подати цей позов проти пана Поланскі, але я нарешті прийняла це рішення і вирішила, що хочу подати його, щоб домогтися справедливості та відповідальності", – сказала вона.

Інші звинувачення проти Поланскі

Протягом 2017-2019 років чотири жінки звинуватили Поланскі в сексуальному насильстві над ними в 1970-х роках. Троє з них на той час були неповнолітніми. Серед них художниця Маріанна Барнард, яка розповіла, що зґвалтування відбулося, коли їй було 10 років.

У 2010 році британська акторка Шарлотта Льюїс звинуватила Поланскі у сексуальному нападі на неї у 1983 році, коли їй було 16 років.

Поланскі визнав свою провину лише одного разу – у 1978 році зізнався у зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер в 1977 році. Він пробув у в'язниці 42 дні, очікуючи вироку, але втік із США до Європи.

Поланскі в суді у 1977 році перед втечею з США Los Angeles Times Collection

Після того його заарештовували в аеропорту Цюріха (Швейцарія) у 2009 році, він прилітав до країни на кінофестиваль для отримання нагороди за внесок у розвиток світового кінематографа.

Також у 2015 році польський суд відмовлявся дозволити видачу Поланскі Америці, пояснюючи це "неприпустимістю екстрадиції польсько-французького громадянина Романа Поланскі у США".

Більше того, сама Саманта Геймер кілька разів просила закрити справу щодо Поланскі. З подібними проханнями вона зверталася у 1995, 1997 та 2009 роках.

Через постійні звинувачення та судові розгляди Поланскі тривалий час був небажаним гостем на світових кінофестивалях. Втім, минулого року режисер представив (але не особисто) свій новий фільм на Венеційському кінофестивалі – це була чорна комедія "Палац", у якій він зняв цілий натовп російських акторів: сина Федора Добронравова, відомого за серіалом "Свати", Віктора, актора з пропагандистського фільму "Т-34" Алєксандра Пєтрова, а ще Антона Пампушного, Ксенію Раппопорт, Марину Страхову.

Поланскі та Пєтров на зйомках