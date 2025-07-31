Через нічну атаку росіян на Київ зазнала руйнувань мечеть Духовного управління мусульман України

У ніч на 31 липня, внаслідок масованої атаки на Київ, зазнала пошкоджень головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма".

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

У будівлі внаслідок ракетної атаки розтрощені усі вікна та двері. Додаткові руйнування спричинили уламки.

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"Цей акт агресії є черговим воєнним злочином Росії. Удари по житлових будинках, релігійним та культурним спорудам – є черговим терором, спрямованим на залякування цивільного населення", – наголосили у Представництві.

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Поряд також розташована гімназія та офіс Конгресу мусульман України, які також зазнали значних руйнувань. Наразі громада допомагає ліквідувати наслідки руйнувань та відновити пошкоджені приміщення.

Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 12 ранку відомо про 7 загиблих, включно з неповнолітньою дитиною та 52 поранених. Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, серед постраждалих 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.