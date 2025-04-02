Росіяни пошкодили понад 1197 пам'яток культури на прифронтових та загрожених територіях

Ввечері 28 жовтня Держпром вчергове був пошкоджений ударом російської авіабомби. Він входить до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій опублікувало статистику, у якій близько 1197 пам'яток культурної спадщини на прифронтових територіях були пошкоджені або знищені росіянами від початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема йдеться про такі області: у Чернігівській – 65, Сумській - 37, Харківській – 329, Донецькій - 169, Херсонській - 279, Запорізькій - 63, Дніпропетровській - 49, Миколаївській - 47 та Одеській - 159 об'єктів.

За загальною інформацією від обласних військових адміністрацій, загальна чисельність пошкоджених пам’яток в Україні складає 1419 об’єктів. З них національного значення – 139, місцевого – 1184, щойно виявлених – 96.

Всього пошкоджень зазнали культурні пам'ятки з 18 областей. Крім прифронтових територій це:

Київська область та місто Київ — 100,

Львівська — 61,

Хмельницька — 11,

Полтавська — 6,

Вінницька та Житомирська — по 4,

Кіровоградська — 3,

Черкаська — 1.

Водночас збитків зазнали 2233 об’єкти культурної інфраструктури. З них 409 — знищені. Найбільших втрат зазнали саме прифронтові території.

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Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади — 1085.

Також постраждали

бібліотеки — 792;

заклади мистецької освіти — 171;

музеї та галереї — 122;

театри, кінотеатри та філармонії — 42;

заповідники — 8;

парки, зоопарки — 9;

цирки — 4.

Коли почнуть евакуювати культурні цінності з прифронтових територій

Тим часом активного обговорення набирає дискусія про евакуацію культурних цінностей з музейних колекцій на прифронтових територіях

28 березня 2025 року Кабінет міністрів прийняв "Стратегію розвитку культури 2025-2030". Одним з її пунктів є "захист, збереження, примноження й використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей".

Як наголосила перша заступниця міністра культури Галина Григоренко в етері Радіо Культура, наразі відомство розробляє механізмами евакуації культурних цінностей з прифронтових територій й покращення існуючих планів евакуації. Втім коли очікувати оновленого й чіткого плану дій для територіальних громад та керівників музеїв наразі невідомо.

Саме вони, за словами Григоренко, несуть відповідальність за збереження локальних та регіональних артефактів.

"Евакуація тривала і продовжує відбуватися. Звісно, це не публічний процес. Ми не кричимо про те, що перевозимо колекції музеїв. Ми в робочому порядку спілкуємося з областями, з музейниками для того, щоб це відбувалося в установленому порядку. Але тут у нас є певні складнощі.

Міністерство не може примусити музей в такому командному порядку зібратися і евакуюватися. Має бути на Міністерство звернення від області, а відповідно до області від музею, щоби ця евакуація відбулася", - розповіла Григоренко.

Натомість раніше Коаліція дієвців культури зібрала майже півтори сотні підписів відомих активістів, культурних менеджерів та керівників музеїв під вимогою до Міністерства культури та стратегічних комунікацій негайно евакуювати предмети культурної спадщини з прифронтових та загрожених територій. І скликати РНБО, щоб негайно ухвалити необхідні для цього дії, що виходять за межі компетенції Міністерства.

Там стверджують, що менше 10% державного музейного фонду евакуйовано, понад 3 мільйонів цінних об’єктів залишаються у загрожених областях. Також Коаліція наполягала на публічному звіті щодо евакуаційних робіт Міністерства.

У відповідь на ці вимоги Міністерство культури оприлюднило інформацію, що вже провело евакуацію 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду з 59 закладів культури в східних та південних областях. Там додали, що детальні дані не можуть бути оприлюднені, оскільки питання евакуації музейних предметів під час воєнного стану є "інформацією з обмеженим доступом".

В Міністерстві також відмовились визнати відповідальність за евакуацію, зазначивши: "Відповідальні за збереження та евакуацію культурних цінностей — обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій".

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