Росіяни сфабрикували заяву про участь у Каннському кіномаркеті

Російські медіа почали поширювати інформацію про те, що в межах кіноринку Каннського фестивалю Marché du Film покажуть фільм "Брат 3". Організатори фестивалю спростували заяву росіян у соціальних мережах.

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Під однією з публікацій фестивалю українські користувачі почали писати про моральність допуску країни-агресорки. У відповідь під одним з коментарів представники події окреслили, що не схвалюють заяв росіян та здивовані анонсом.

"Ми хотіли б пояснити, що ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film. Крім того, покази Marché ще не підтверджені та будуть оприлюднені лише наприкінці квітня. Більш того, використання ними нашого бренду та логотипу заборонено", — прокоментували організатори.

Анонс про участь від росіян, який поширювали росЗМІ

Marché du Film нагадали, що поки повномасштабне вторгнення не завершиться на користь України, будь-яка участь представників Росії, пов’язаних з урядом, не допускатиметься. Також прикріпили офіційну заяву фестивалю, яку можна переглянути тут.

Користувачів попередили, що коментарі стосовно участі росіян будуть видалені протягом 24 годин, щоб не відволікати від основного повідомлення цієї публікації.

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Про участь росіян у Канському фестивалі

Протягом 3 та 4 квітня російськими медіа ширилась інформація про те, нібито фільм “Брат 3” або ж “The Brattt” представлять на кіномаркеті Канського фестивалю Marché du Film. Першоджерелом зазначали російську продюсерку Юлію Переверзєву та режисера стрічки Валерія Переверєва. Вони писали, що фільм покажуть на діловій програмі фестивалю.

"Що стосується "Брат 3" — йому влаштовано повторний прокат у Російській Федерації, міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя", — обіцяв Переверзєв.

Кадр з фільму "Брат 3" Кіноріум

Стрічку "Брат 3" пов’язують з дилогією Олексія Балабанова "Брат" початку 2000-х, яка стала культовою в РФ. Насправді з оригіналом їх об’єднує лише назва. Головну роль у новому фільмі виконує репер Птаха, він відкрито підтримував окупацію Криму в 2014, а зараз — повномасштабне вторгнення.

Хоча "третя частина" не отримала успіх в Росії, режисер анонсував і створення “Брата 4”, який має стати горрором.

Що таке Каннський кіномаркет

Marché du Film є частиною найбільшого кінофестивалю у Каннах, який проходить щороку в травні. У 2024 році дати припадають на період з 14 по 25 травня.

На кіноринку збираються фахівці з усього світу, щоб представити та відкрити для себе майже 4 000 фільмів та проєктів на стадії розробки. Режисери та продюсери фільмів можуть домовлятися про створення, копродукцію, постродакшн та дистрибуцію стрічок.