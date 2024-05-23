Росіяни вдарили по друкарні видавництва Vivat у Харкові

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat.

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Окупанти обстріляли транспортну інфраструктуру, комунальне та цивільне підприємство, яке займається друком. Загорівся цех із папером.

Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво.

"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", - написала Орлова.

У коментарі УП.Культура Юлія Орлова уточнила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat. Також "Фактор-Друк" випускає книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.

Наразі через велику пожежу неможливо встановити місце перебування деяких людей.

"У Харкові влупили по друкарні. Є поранені і заги6лі. Vivat – тримайтесь. Шановні читачі фейсбуку, зараз не зайвим буде підтримати видавництво, замовивши їхні книги", – написала письменниця Дарія Піскозуб, чиї книги виходять у Vivat.

За даними голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова, росіяни завдали щонайменше 15 ударів по місту. Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих, місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.

Видавництво Vivat, засноване у 2013 році, спеціалізується на виданні книжкових бестселерів українською мовою. Тут виходять книги таких українських письменників, як Дара Корній, Андрій Кокотюха, Артем Чех, Вахтанг Кіпіані, Надія Гербіш, Галина Крук, Марк Лівін, Оксана Мороз тощо.

Основні напрямки діяльності видавництва – це non-fiction, художня література, дитяча та підліткова література.

Співпрацює з відомими світовими видавництвами: Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette Book Group, Macmillan Publishers.

За статистикою Книжкової палати, останніми роками посідає місце у трійці найбільших українських видавництв за кількістю виданих найменувань і накладів.

Не перший обстріл харківських друкарень

20 березня внаслідок російського удару по промисловій зоні Харкова згоріла друкарня "Гуров і К". Тут друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.

Повністю було знищено також і типографію "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.

Ще раніше від російських обстрілів у Харкові постраждав "Будинок Друку".