ГУР ідентифікувало 110 культурних цінностей в Криму, які вкрали росіяни

Фрагмент ручки бронзового кадила, який росіяни присвоїли собі під час нелегальних розкопок

Головне управління розвідки опублікувало інформацію про 110 культурних цінностей, які росіяни привласнили собі під час незаконних археологічних розкопок з 2014 по 2025 роки у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у розділі "Викрадена спадщина" на сайті War&Sanctions, пише ГУР.

У розвідці зазначили, що цінності виявили під час нелегальних археологічних розкопок на об’єктах археології "Поселення Артезіан, "Генуезька фортеця Чембало", Південне передмістя Херсонесу Таврійського.

На сайті також описали цінності з території городища Кадиківське (римський табір), де окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр. Та ще експонати, які росіяни вивезли із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

Французька громадська організація "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!" (За Україну, за їхню та нашу свободу!) створила петицію з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM).

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У петиції наголошують, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує ці принципи. Як пише французька організація, багато національних комітетів вже закликали до цих виключення Росії з ІСОМ – поки що безрезультатно.