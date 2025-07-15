Росіяни знищили історичну будівлю в Херсоні та атакували пожежників дронами

Внаслідок російського обстрілу правого берега Херсону було знищено Будинок культури суднобудівників (БКС). Це одна з найвідоміших історичних споруд міста.

Про це повідомили працівники Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Головне управління ДСНС України у Херсонській області опублікувало відео з місця руйнування. Саме в той час ворог намагався провести повторну атаку на Будинок культури.

Рятувальники вчасно відійшли в укриття, завдяки чому ніхто не постраждав.

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Будівлю БКС звели у 1860-х роках біля Павлівського парку за ініціативою губернатора Пермської, Волинської, Вітебської та Херсонської губерній Павла Клушина.

"Раніше на цьому місці був їстівний ряд і пожежна частина. А вже з кінця ХІХ століття тут вирувало культурне життя: проводили бали, збиралися на вечори, грали в більярд, читали газети, знайомилися", – розповідають музейники.

У 1903-1906 роках будинок культури перебудували: прикрасили фасад, добудували купол, розширили сад, зʼявилися кегельбан і власна електростанція.

Будівля Міського зібрання на початку ХХ століття Світлина з фондів Херсонського обласного краєзнавчого музею

Вже у радянські часи архітектуру будівлі почали спрощувати – прибрали купол та декоративні елементи, стилізували вигляд до типових споруд того часу. Втім продовжували працювати ансамблі, творчі колективи й театр.

В наш час будівлю зруйнували російські обстріли.