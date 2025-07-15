Росіяни знищили історичну будівлю в Херсоні та атакували пожежників дронами
Внаслідок російського обстрілу правого берега Херсону було знищено Будинок культури суднобудівників (БКС). Це одна з найвідоміших історичних споруд міста.
Про це повідомили працівники Херсонського обласного краєзнавчого музею.
Головне управління ДСНС України у Херсонській області опублікувало відео з місця руйнування. Саме в той час ворог намагався провести повторну атаку на Будинок культури.
Рятувальники вчасно відійшли в укриття, завдяки чому ніхто не постраждав.
Будівлю БКС звели у 1860-х роках біля Павлівського парку за ініціативою губернатора Пермської, Волинської, Вітебської та Херсонської губерній Павла Клушина.
"Раніше на цьому місці був їстівний ряд і пожежна частина. А вже з кінця ХІХ століття тут вирувало культурне життя: проводили бали, збиралися на вечори, грали в більярд, читали газети, знайомилися", – розповідають музейники.
У 1903-1906 роках будинок культури перебудували: прикрасили фасад, добудували купол, розширили сад, зʼявилися кегельбан і власна електростанція.
Вже у радянські часи архітектуру будівлі почали спрощувати – прибрали купол та декоративні елементи, стилізували вигляд до типових споруд того часу. Втім продовжували працювати ансамблі, творчі колективи й театр.
В наш час будівлю зруйнували російські обстріли.