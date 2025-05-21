В екскерівниці Херсонського краєзнавчого музею конфіскували майно через підозру у держзраді

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до Тетяни Братченко, колишньої директорки Херсонського обласного краєзнавчого музею. Вона за свідченнями херсонців, буквально передала цінності загарбникам.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Відповідно до вимог, ВАКС конфіскував майно Братченко, а саме два її будинки, дві автівки та кошти.

"Тетяна Братченко, обіймаючи посаду директорки Херсонського обласного краєзнавчого музею, добровільно співпрацювала з окупаційними органами влади та публічно підтримувала політику держави-агресора. Вона брала активну участь у заходах, спрямованих на інформаційну підтримку та поширення риторики держави-агресора і окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", – йдеться у повідомленні.

За даними медіа Кавун.City, кошти з рахунків Братченко вивести встигла — на них лишились 44 гривні. Де зараз Братченко – невідомо. Востаннє її бачили в окупованій частині Херсонщини.

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Працівники обласного краєзнавчого музею з обвинуваченнями та санкціями не погоджуються та написали на своїй сторінці у Facebook, що "перед від’їздом на територію РФ, Братченко наказала зняти найцінніші речі з вітрин музею і скласти їх у фондоприміщення, до яких відкрив доступ росіянам її заступник і член родини Андрій Ходченко".

Наприкінці жовтня 2022 року тодішній директорці краєзнавчого музею Тетяні Братченко оголосили підозру у держзраді. На сайті Офісу генерального прокурора зазначають, що ексдиректорку підозрюють у добровільній організації та проведенні заходів політичного характеру, публічній діяльність у російських ЗМІ та добровільній співпраці з місцевою окупаційною "адміністрацією".

Херсонський обласний краєзнавчий музей

Тікаючи з Херсона у жовтні 2022 року росіяни пограбували два найбільших музеї Херсонської області: обласний краєзнавчий та обласний художній. Загалом окупанти вкрали з них щонайменше 20 тисяч експонатів.

З краєзнавчого музею росіяни вивезли предмети, що мають попит на чорному ринку археології та в приватних колекціонерів: рідкісні археологічні знахідки античного часу, зброю та монети. А також сарматські прикраси, медалі й ордени радянського часу та російської імперії, антикварні меблі XVIII-XIX століть, ікони та картини.

Частину вкраденої російськими загарбниками колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею було вивезено до окупованого Генічеська (Херсонська область).

До окупації Музей зберігав понад 180 тисяч експонатів. Серед найцінніших вкрадених речей: "золота кімната", де було скіфське золото та срібло, лапідарій – зразки стародавньої писемності, колекція зброї, яку започаткував засновник музею археолог Віктор Гашкевич.