Російська атака на Одесу: які пам’ятки культури постраждали

Російська армія у ніч на 24 липня атакувала Одесу ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено ринок "Привоз", Воронцовський палац, Приморський бульвар, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Про це повідомили голова Одеської ОДА Олег Кіпер, міський голова Геннадій Труханов та ДСНС Одещини.

Ударною хвилею було пошкоджено фасади на Приморському бульварі, повідомив Труханов. Зокрема, постраждав Воронцовський палац (нині Міський палац дитячої та юнацької творчості) - пам'ятка архітектури початку XIX століття. У ньому вибито 19 вікон, зруйновано 3 зовнішні двері, штукатурка обвалилась у 8 приміщеннях, пошкоджено два старовинні ліхтарі, частково обвалився фасадний карниз.

Руйнування Воронцовського палацу в Одесі Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов

На Привозі сильно пошкоджено будівлі фруктового павільйону, які є пам’ятками культурної спадщини. Уламки дронів лежать між торгових рядів. Люди рятують уцілілий товар.

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Історія ринку "Привоз"

Ринок Привоз розташований в історичному центрі Одеси на Олександрівському проспекті. Його історія тягнеться з 1827 року, коли сюди почали прибувати мешканці навколишніх сіл й привозити товар на продаж.

Спочатку це був базар просто неба біля як продовження Старого ринку. У 1913 році на Привозі збудували спеціальний "Фруктовий пасаж" за проєктом українського архітектора Федора Неструха.

Основна частина будівлі Фруктового пасажу постраждала від вибуху БпЛА та пожежі ДСНС Одещини

Наприкінці 1990-х років ринок почали реконструювати та будувати нові корпуси. До 2007 року зробили м'ясний і рибний корпуси, два нових торгово-офісних центри та комплекс магазинів уздовж вулиці Пантелеймонівської. Комплекс магазинів отримав назву торговий центр "Новий Привоз".

Один з небагатьох разів, коли Привоз припиняв свою роботу, був на початку ХХ століття. Тоді на території ринку організували підпал, щоб знищити щурів, які жили під настилами та поширювали чуму.

Підпал Привозу у 1902 році. Одеса Медіа Підпал Привозу у 1902 році. Одеса Медіа

Архітектурна спадщина на Приморському бульварі

На фотографіях видно пошкоджений музей просто неба. Тут під куполом знаходяться залишки грецького поселення VI—V ст. до н. е.. Їх розкопали у 2008 році та оформили у вигляді музейної експозиції.

Приморський бульвар після нічної атаки Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов Геннадій Труханов

Також пошкоджені лавки, смітники на алеї та вибиті вікна у будинках, що знаходяться поруч.

Ансамбль Приморського бульвару увійшов до списку ЮНЕСКО у січні 2023 року. Бульвар розташований біля порту. З іншої сторони він оточений будинками, які створювалися в XIX столітті.

Спочатку бульвар називався Новим, потім Приморським, а після російсько-турецької війни — Миколаївським. З 1920 року його назвали ім'ям революціонера Фельдмана, а після Другої світової бульвар повернув назву "Приморський".

Це місце також відоме тим, що тут розташовувалася грецька колонія "Гавань Істріан", а пізніше була збудована Хаджибейська османська фортеця, яку знищили російські війська у XVIII столітті.

До 1820 року територія майбутнього бульвару була пустою, однак у 1822 році затвердили план майбутнього бульвару. Над ним працював архітектор з Франції Франсуа Шаль. Це планування збереглося і до наших років.