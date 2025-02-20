Росіяни знищили старовинну дерев'яну церкву в Андріївці

Російські обстріли знищили пам'ятку архітектури місцевого значення – дерев'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці в окупованому ними селі Андріївка Волноваського району Донецької області.

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Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

"У лютому 2025 року церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка століттями була духовним осередком, знищена російськими обстрілами. Це не лише втрата релігійної споруди, а й черговий доказ цілеспрямованого нищення української культурної спадщини", – йдеться в повідомленні ОДА.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці після обстрілу Покровське вікаріатство / Telegram

Також там нагадали, що станом на січень 2025 року на Донеччині зафіксовано руйнування чи пошкодження 164 об'єктів культурної спадщини. Найбільше постраждали пам’ятки Маріупольської, Святогірської та Бахмутської громад, які занесені до Списку історичних населених місць України.

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Про церкву Різдва Пресвятої Богородиці

Перші згадки про церкву у слободі Андріївка датуються 1793 роком. Тож це одна з найстарших дерев'яних церков на сході України.

Освячення першої церкви на цьому місці відбулося 1795 року, а в 1886 році її замінили на нову будівлю з дзвіницею.

Однією з особливостей церкви була керамічна теракотова плитка, виготовлена на знаменитому заводі "Дзевульський і Лянге" у Слов’янську.

Покровське вікаріатство / Telegram

Покровське вікаріатство / Telegram