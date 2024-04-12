Окупаційна влада демонтувала купол українського собору у Сімферополі: реакція омбудсмена

Російська окупаційна влада Криму демонтувала купол Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Православної Церкви України у Сімферополі, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він направив відповідні запити до структур ООН.

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Омбудсман додав, що отримав цю інформацію від митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.

Митрополит повідомив Лубінцю, що постійний тиск окупаційної влади та виселення Кримської єпархії з цього Кафедрального собору фактично знищили Православну церкву України (ПЦУ) на анексованому Росією українському півострові.

"У своїй агресії проти України РФ продовжує руйнувати церкви, ув’язнювати та катувати священнослужителів, переслідує представників релігійних громад, які перебувають на ТОТ України і не є лояльними окупаційній владі та РПЦ", – зазначив Лубінець.

Омбудсман додав, що направив запити про нищення окупантами української церкви та переслідування вірян ПЦУ до Організації Об’єднаних Націй. Він також закликав світову спільноту відреагувати на черговий злочин проти віросповідання вірян Кримської єпархії ПЦУ.

Окупаційна влада захопила цей собор ще рік тому – у травні 2023 року Голос Криму

Кілька днів тому Представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомляло, що демонтаж купола Кафедрального собору князя Володимира та княгині Ольги окупанти провели ще 8 квітня.

Там також повідомили, що з початку окупації Криму Росією у 2014 році на півострові триває тиск окупаційної влади на Кримську єпархію ПЦУ. Через ці дії окупантів в Криму різко скоротилася кількість парафій та священиків ПЦУ: до окупації там налічувалося 49 релігійних громад, а станом на 24 лютого 2022 року залишалось 7.

"Після початку повномасштабного вторгнення та оголошення путінської мобілізації, росія почала переслідувати священнослужителів ПЦУ в Криму та незаконно видавати їм повістки, що змусило останніх покинути територію окупованого Криму", – додали в представництві.

Там уточнили, що сімферопольський собор Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Православної Церкви України, на якому зараз демонтували купол, окупаційна влада захопила рік тому – у травні 2023 року.

Також закликала міжнародну спільноту засудити демонтаж окупаційною владою купола Кафедрального собору Державна служба з етнополітики та свободи совісті. "Захоплено та пограбовано Кафедральний собор було ще у травні 2023 року, викрадено цінні реліквії та ікони. Знищення релігійної споруди – духовного центру Кримської єпархії Православної церкви України, є нічим іншим, як свідомим актом етнічної чистки та культурного геноциду", – зазначили у відомстві.