Російський удар по Києву зруйнував частину Академії декоративно-прикладного мистецтва: що пошкоджено

Внаслідок російської атаки на Київ у понеділок, 25 березня, зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Там постраждало двоє людей, зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр.

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Про це повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

БОГДАН КУТЄПОВ / УП

"Унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Разом з рятувальниками та правоохоронцями перебуваю на місці події", – йдеться в повідомленні очільника МКІП.

За словами Карандєєва, сигнал повітряної тривоги прозвучав за декілька секунд до перших вибухів, тож студенти та викладачі не встигли швидко спуститися до укриття.

БОГДАН КУТЄПОВ / УП

"На щастя, уламки потрапили у сусідні приміщення. Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає", – додав він.

Також пошкоджено приміщення кафедр та авдиторії навчального закладу.

БОГДАН КУТЄПОВ / УП

В.о. міністра повідомив, що постраждала завідувачка лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні.

Як розповіла УП.Культура ректорка академії імені Бойчука Олена Осадча на момент російської атаки в навчальному закладі проходило навчання, але уламок ракети влучив в приміщення, де не було студентів чи викладачів.

"У нас було навчання, не було навчання тільки в тому приміщенні, куди влучила частина ракети. Відбувалися заняття, у нас змішана форма [навчання]. Єдине, що все ж ракета влучила в спортивну залу. За розкладом не було заняття фізичної культури, слава Богу, ніхто не постраждав, ключі від спортзали ніхто не брав. Частково пошкоджені актова зала і конгрес-хол. Вони теж були зачинені, тому що там переважно у нас відбуваються різні події, виставки, конференції. А їх не було заплановано в понеділок на ранок", – розповіла Осадча.

За словами ректорки, наразі в будівлі академії триває розбір завалів, частково перекрито поверхи навчального корпусу, тому наразі важко говорити про всі пошкодження.

Ректорка академії імені Бойчука Олена Осадча Богдан Кутєпов / УП

"Навчальний корпус знаходиться в 20 метрах, а, може, і менше. У нас пошкоджені вікна, не відомо що з перекриттям. В майстернях повидавлювало вікна, частково стіни зруйновані, батареї вирвані. Зараз ми не можемо навіть сказати всі наші пошкодження, треба робити експертизу. Там перекрито частково поверхи, тому небезпечно там перебувати. Перекриття може не витримати", – додала вона.

Осадча уточнила, що академія має два укриття, втім, через те, що вибухи пролунали одразу після оголошення тривоги, зразу спуститися туди викладачі і студенти не встигли: "Цей раз, ви знаєте, тривога пролунала – і буквально через хвилину вибухи. У нас всі спустилися до укриття, але коли вийшли були шоковані від того побаченого".

Вона підтвердила, що в академії є одна постраждала – завідувачка лабораторії кафедри монументального і станкового живопису. "Вона дивом, коли пролунала тривога, стала в кут, а не біля вікна. І це її врятувало", – розповіла ректорка.

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БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП БОГДАН КУТЄПОВ / УП

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука – вищий мистецький навчальний заклад, заснований у грудні 1999 року на базі Київського художньо-промислового технікуму.

До заснування та розвитку навчального закладу причетні Марфа Тимченко, Марія Примаченко, Іван Гончар, Параска Власенко та інші українські митці. Твори вихованців та викладачів академії Бойчука містяться в колекціях музеїв Німеччини, Австралії, США, Канади, Японії, Чехії та багатьох інших країн.

Академія Бойчука до удару Полина Арцибашева

Вранці 25 березня Росія вдарила двома балістичними ракетами по Києву: уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджено дві багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих.