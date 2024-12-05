Северуса Снейпа у серіалі про Гаррі Поттера може зіграти Пааппа Ессьєду

Британський актор Пааппа Ессьєду претендує на роль професора Северуса Снейпа у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера від HBO.

Про це повідомляє Variety.

Джерела видання повідомили, що угоду офіційно ще не укладали, а Ессьєду не погодився на роль. Команда HBO також прокоментувала, що підтверджувати деталі майбутнього серіалу будуть лише після завершення усіх угод.

Раніше Пааппа Ессьєду вже знімався у серіалах компанії HBO. За участь у британсько-американському "Я можу знищити тебе" він отримав номінацію на премію "Еммі" за найкращу чоловічу роль другого плану.

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Актор також відомий як головний герой у кримінальній драмі "Банди Лондона", а також за серіалами "Преса", "Проєкт "Лазарус" і "Мініатюрист". Він брав участь у фільмах "Вбивство у Східному експресі" 2017 року, "Втеча від себе" та "Джин".

Северус Снейп - професор зіллєваріння і захисту від Темних Мистецтв у Гоґвортсі. Він відчуває неприязнь до Гаррі Поттера майже протягом усього сюжету через складні стосунки з батьком хлопчика у шкільні роки. Снейп також мав нерозділене кохання до матері Гаррі, Лілі.

У фільмах про Гаррі Поттера Снейпа зіграв британський актор Алан Рікман. Він помер у 2016 році.

Яким хочуть зробити новий серіал про Гаррі Поттера

У вересні на офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу. Зараз відбувається кастинг на ролі головного героя Гаррі Поттера і його друзів - Рона Візлі та Герміону Грейнджер.

Весною 2023 році на прессконференції компанії Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою назвали авторку оригінальних книг - Джоан Роулінг.

За задумкою команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі з серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігалося з задумкою екранізації семи книг.

В британських медіа припустили, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історії про Гаррі Поттера - "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".