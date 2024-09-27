Померла акторка Меггі Сміт, відома за роллю професорки Макґонеґел у "Гаррі Поттері"

У віці 89 років померла британська акторка Меггі Сміт, відома за ролями у серії фільмів "Гаррі Поттер" та серіалі "Абатство Даунтон".

Про це повідомили її сини Тобі Стівенс та Кріс Ларкін, пише BBC.

Акторка померла в лікарні 27 вересня, поруч із сім'єю. У неї залишилося двоє синів і п'ятеро онуків.

У фільмах про Гаррі Поттера акторка виконала роль професорки Мінерви Макґонеґел, а в серіалі "Абатство Даунтон" зіграла графиню-вдову Вайолет Кроулі.

Меггі Сміт у 70-х N/A studio - eBay/commons.wikimedia.org

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Сміт двічі отримала премію "Оскар" та 8 разів – премію BAFTA.

Вона також отримала Орден кавалерів пошани та стала Дамою-Командором Ордена Британської імперії.

Нагадаємо, Меггі Сміт народилася 28 грудня 1934 в Ілфорді, навчалася в Оксфордському університеті.

Спочатку Меггі працювала помічницею в театрі, але у 1955 році, коли трупа переїхала до невеликого театру в Лондоні, вона привернула увагу американського продюсера Леонарда Стілмана. Він запросив дівчину грати у бродвейському мюзиклі "Нові обличчя", пише BBC.

Сміт у 1956 році Friedman-Abeles

Першим досвідом Меггі в кіно стала епізодична роль у фільмі 1956 року "Дитина в домі", а у 1958 році знялась у фільмі "Нікуди йти".

При цьому Меггі продовжувала свою кар'єру у Королівському національному театрі. У 1963 році Лоуренс Олів'є запропонував їй роль Дездемони у своїй постановці "Отелло".

Каліфорнійська сюїта, 1978

Перший "Оскар" Меггі Сміт отримала за найкращу жіночу роль у фільмі "Прем'єра міс Джин Броді" 1969 року.

А в 1978 році акторка знялася у фільмі "Каліфорнійська сюїта", екранізації бродвейської п'єси Ніла Саймона. Сміт зіграла акторку, номіновану на "Оскар", а потім отримала власний "Оскар" за цю роль.

Серед інших відомих фільмів – "Любов і біль і вся ця клята штука" (1973), "Смерть на Нілі" (1978), "Зло під сонцем" (1982), "Самотня пристрасть Джудіт Херн" (1988), "Крюк" (1991), "Чай з Муссоліні" (1999), "Найкращий екзотичний готель “Меріголд” (2012) і “Дама у фургоні” (2015).

Акторка отримала премію "Еммі" у 2003 році за фільм "Мій дім в Умбрії". З 2001 до 2011 року Сміт зіграла професорку Мінерву Макґонеґел в екранізації популярної серії книг про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ.

Також вона озвучила анімаційну пародію на Шекспіра "Гномео і Джульєтта" (2011) та її продовження "Шерлок Гномс" (2018).

Меггі Сміт двічі виходила заміж. 29 червня 1967 року акторка побралася зі своїм "колегою по цеху" Робертом Стівенсом.

У подружжя народилося двоє синів, актори Кріс Ларкін і Тобі Стівенс, але 6 травня 1974 року партнери розлучилися.

Сміт вийшла заміж вдруге за драматурга Беверлі Кросса 23 серпня 1975 року. Вони були разом до його смерті 20 березня 1998 року.