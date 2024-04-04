"Назвали речі своїми іменами". Голова Інституту нацпам'яті розказав, що буде з київським музеєм Булгакова

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович прокоментував рішення експертів УІНП про визнання російського письменника Михайла Булгакова українофобом та російським імперцем. І пояснив, які наслідки матиме цей висновок та що може бути з музеєм Булгакова в Києві.

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Про це він розповів в ефірі Радіо Культура.

Дробович зазначив, що вважає висновок експертів "трохи емоційним", але визнає, що "вони назвали речі своїми іменами".

"Булгаков дійсно народився в Києві, дійсно тут прожив, закінчив університет, займався лікарською практикою, але був повністю, до мозку кісток російським імперським шовіністом. Його мобілізували в різні підрозділи різних українських формацій, він з усіх цих підрозділів пішов. Єдиний підрозділ, в якому він добровільно служив, це були білогвардійці", – сказав голова УІНП.

Дробович додав, що не вважає Булгакова шовіністом: "Він просто не бачив українців, як окрему силу. Він відмовляв українському політичному проекту в існуванні".

Він заявив, що існування в Україні топонімів та пам'ятників людині, яка заперечувала її незалежність та не сприймала її всерйоз, є дивним. "Читати Булгакова – будь ласка. Досліджувати – скільки завгодно. Хтось любить – любіть на здоров'я. Але не буде назв вулиць, пам'ятників і назв об'єктів", – сказав Дробович.

Голова УІНП також розповів про майбутню долю київського музею Булгакова. Інституція муситиме змінити назву, але закривати її не варто, переконаний Дробович. "Вони за законом будуть змушені змінити назву, але ніхто не забороняє їм далі розповідати про творчість Булгакова. Але розказувати всю правду, бо музей має унікальну колекцію. І там дуже багато можна розповісти. Щоб всі ці делегації знали, що єдине місце, де розкажуть всю правду про Булгакова – це Київ. Приїжджайте, дивіться", – пояснив він.

Музей Булгакова в Києві має унікальну колекцію, каже Дробович Музей Булгакова в Києві / Facebook

Дробович підкреслив, що не підтримує закриття музею через те, що його існування дає можливість Україні висловити свій погляд на спадщину та особистість Булгакова.

"Від того, що ми закриємо музей Булгакова в Києві, він не зникне в світі. Це потужний, талановитий автор. І таке буває, що стають не дуже хороші люди потужними, талановитими авторами. Якщо ми хочемо боротись за те, що українці формують смисли…ми не можемо скласти лапки і викинути його з нашого дискурсу, а потім ображатися, що не можемо ні на що вплинути. Я би рекомендував мати голос у цій світовій дискусії", – підсумував Дробович.