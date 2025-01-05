Книжка Залужного, дослідження субкультур і нарешті Шевельов: що читати цього січня

Новорічні свята завершуються, тож на зміну різдвяним історіям приходять новинки, що вийшли напередодні Нового року. Відтак — починаємо 2025 із прочитання біографії Залужного, есеїв Юрія Шевельова та дослідженням про два століття субкультур в Україні.

Що читати цього січня радить літературна оглядачка УП. Культура Аріна Кравченко.

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Валерій Залужний. Моя війна

Вавилонська бібліотека, 2024. 248 с.

"Моя війна" — неочікувана новина від "Вавилонської бібліотеки" — видавництва, відомого передовсім перекладною літературою.

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У своїй біографії Валерій Залужний розповідає про дитинство в Звягелі, життя у військовому училищі, Донбас 2015-го і, зрештою, повномасштабне вторгнення.

"Моя війна" — історія становлення, перш за все особиста розповідь, проте водночас така, де не важко знайти щось спільне для всіх. Видавництво обіцяє, що ця книжка — лише перша частина майбутньої трилогії.

Дар'я Анцибор. Дреди, батли і "стіли". Два століття субкультур в Україні

Лабораторія, 2024. 352 с.

Ще одна неочікувана, варта уваги новинка вийшла в "Лабораторії". І це дослідження про субкультури в Україні від антропологині та фольклористки Дарʼї Анцибор.

У книжці — все, що ви хотіли знати про історію виникнення субкультур, субкультури початку ХХ століття, опір "залізній завісі", який чинили стиляги, хіпі, панки та металісти, вплив Інтернету на субкультури та їх неймовірне різноманіття на початку 2000-х.

Навіть якщо ви досі ніколи не цікавилися субкультурами (а, може, просто й не знали, що вам це цікаво) книжка "Дреди, батли і стіли" стане чудовим способом глибше зануритися у власну історію та культуру, пізнати її у всій багатогранності й, можливо, спростувати кілька міфів.

Юрій Шевельов. Твердий ґрунт: зариси українського самопізнання

Видавець Олександр Савчук, 2024. 640 с.

Упорядник: Сергій Вакуленко, Катерина Каруник

Мовознавець, історик літератури, літературний та театральний критик Юрій Шевельов не потребує додаткових представлень — особливо сьогодні, коли його імʼя усе частіше згадують, а тексти — усе частіше читають та перевидають.

До збірки "Третій ґрунт" увійшли маловідомі тексти класика 1944–1996 років, де Шевельов міркує про природу українства, тяглість викликів, а також розбудову демократичної держави — абсолютний must-read сьогодні.

Збірка есеїв пасуватиме як поціновувачам творчості Шевельова, так і новачкам. Видання вміщує 40 ілюстрацій.

Павел Решка. Столик з видом на Кремль

Човен, 2024. 320 с.

Переклад: Олександр Бойченко

"Столик з видом на Кремль" Павела Решки — певно, найсвіжіша новинка в цьому списку, адже вийшла от-щойно наприкінці грудня.

Польський журналіст та воєнний кореспондент міркує про те, що відбувалося з Росією між 2014 та 2024, згадує реальних людей та події та водить читачів куточками своєї памʼяті, намагаючись осмислити сьогодення.

Можна гадати, що таке "Столик з видом на Кремль" — автобіографічний роман, репортаж, терапевтичний текст чи щоденник. Можна так само довго міркувати, чи подобається нам цей погляд ззовні на війну в Україні. А можна прочитати й вирішити.