Харківські державні театри звільнили від сплати комунальних послуг до квітня 2025 року

Шість закладів культури Харкова звільнили від сплати комунальних послуг. Театри державного підпорядкування не сплачуватимуть послуги, нараховані з 1 січня 2024 року й до 15 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради й наголосили, що пільга поширюється на послуги тепло- та водопостачання, водовідведення та вивезення сміття.

"Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків'ян", – підкреслив міський голова Ігор Терехов.

Звільнення від сплати податків отримали:

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Харківська обласна філармонія

Харківський академічний театр музичної комедії

Харківський державний академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка

Харківський театр для дітей та юнацтва

Харківський академічний драматичний театр імені Григорія Квітки-Основ’яненка

Харківський державний академічний театр ляльок імені Віктора Афанасьєва

Діяльність харківських театрів під час війни

На початку 2025 року стало відомо, що харківські театри через відсутність фінансування два з половиною місяці не можуть виплатити заробітну плату своїм співробітникам.

За рахунок коштів з бюджету у Харкові функціонують такі академічні театри: Театр ляльок, Театр музкомедії, Драматичний театр ім. Квітки-Основ'яненка, Драматичний театр ім. Шевченка та Театр юного глядача.

У Харківському театрі ляльок тоді повідомляли, що не отримують зарплати з вересня 2024 року. Торік ця стаття видатків була профінансована з бюджету лише на 24%. Щоб "заробити" на оренду підвальних приміщень, в яких дозволяється показувати вистави, артисти гастролюють в інших містах і за кордоном. Кошти на опалення Театру ляльок перед осіннім сезоном збирали благодійними виставами понад 15 театральних колективів з інших міст.

Навесні 2023 року Харківська ОВА заборонила проводити масові заходи в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв, бібліотек та на відкритому просторі, якщо кількість глядачів перевищує 50 осіб. Причиною стали постійні обстріли і відсутність укриттів. Ця заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Тоді лише 16 об'єктів області ввійшли до переліку місць, облаштованих укриттями. Серед культурних закладів це, приміром, "ЄрміловЦентр" та мала зала ХНАТОБу.

Тоді харківські театри почали масово призупиняти та переносити свої вистави. Дехто все ж намагався проводити виступи на дозволених майданчиках.

У відповідь на це в листопаді 2023-го облрада запропонувала змінити формат роботи обласних театрів, впровадивши покази вистав онлайн. Тоді ця заява обурила театральну спільноту.

А в грудні 2023 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про можливе відновлення роботи комунальних закладів культури, але зі скороченням бюджету вдвічі.