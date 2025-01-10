У харківських театрах понад два місяці не виплачують зарплати

Харківські театри через відсутність фінансування два з половиною місяці не можуть виплатити заробітну плату своїм співробітникам.

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Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.

Понад те, що в Харкові діє заборона на виступи на звичайних сценах театрів з безпекових міркувань, зараз у міських державних театрів додалася ще й проблема відсутності коштів для виплати зарплат.

За рахунок коштів з бюджету у Харкові функціонують такі академічні театри: Театр ляльок, Театр музкомедії, Драматичний театр ім. Квітки-Основ'яненка, Драматичний театр ім. Шевченка та Театр юного глядача.

У Харківському театрі ляльок повідомляють, що не отримують зарплати з вересня 2024 року. Торік ця стаття видатків була профінансована з бюджету лише на 24%. Щоб "заробити" на оренду підвальних приміщень, в яких дозволяється показувати вистави, артисти гастролюють в інших містах і за кордоном. Кошти на опалення Театру ляльок перед осіннім сезоном збирали благодійними виставами понад 15 театральних колективів з інших міст.

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"У нас заборгованість, починаючи з жовтня. Частину грошей за жовтень ми змогли виплатити з того, що заробили за грудень, з того, що в нас було на рахунках. Більше грошей ми не отримували", – розповіла в. о. директорки театру Ірина Букрєєва.

Головна режисерка театру Оксана Дмітрієва поділилася, що від довоєнної трупи лишилася третина: хтось пішов служити у ЗСУ, дехто переїхав, інші – звільнилися.

"Я робила вистави і у Львові, і у Києві. У Львові на прем'єри приходить мер Садовий, він опікується мистецтвом, а в нас якась тотальна совдепія. Наш театр цього року отримав премію "ГРА", і коли в обласному управлінні культури задають питання "Що це?" – це сором. Некомпетентність та байдужість чиновників нас доконають", – каже Дмітрієва.

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Аналогічні проблеми мають всі театральні заклади Харкова, що перебувають на балансі обласної ради. "За листопад та грудень ми не виплатили зарплату. Обласна адміністрація ухвалила рішення виділити нам 531 000 гривень на місяць замість двох мільйонів гривень, тобто в чотири рази менше від потреби. Це мотивується тим, що іде війна, коштів на культуру не вистачає – ось так нам пояснили", – розповів директор Харківського академічного драмтеатру ім. Квітки-Основ'яненка Олег Яцина.

Також Яцина повідомив, що 9 січня керівники харківських театрів зустрічалися з мером міста Ігорем Тереховим – той пообіцяв свою підтримку.

Як працюють харківські театри під час війни

Навесні 2023 року Харківська ОВА заборонила проводити масові заходи в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв, бібліотек та на відкритому просторі, якщо кількість глядачів перевищує 50 осіб. Причиною стали постійні обстріли і відсутність укриттів. Ця заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Тоді лише 16 об'єктів області ввійшли до переліку місць, облаштованих укриттями. Серед культурних закладів це, приміром, "ЄрміловЦентр" та мала зала ХНАТОБу.

Тоді харківські театри почали масово призупиняти та переносити свої вистави. Дехто все ж намагався проводити виступи на дозволених майданчиках.

У відповідь на це в листопаді 2023-го облрада запропонувала змінити формат роботи обласних театрів, впровадивши покази вистав онлайн. Тоді ця заява обурила театральну спільноту.

А в грудні 2023 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про можливе відновлення роботи комунальних закладів культури, але зі скороченням бюджету вдвічі.