"Будинок "Слово". Нескінчений роман" зібрав майже 13 мільйонів за три вікенди в прокаті

Художній фільм Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зібрав у прокаті 12 808 294 гривень за перші три вікенди. Про це УП.Культура повідомила команда фільму.

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Від дня прем'єри – 9 травня й по 28 травня переглянути стрічку на великих екранах прийшли 83 тисячі глядачів. Прокат досі триває, тому фінальні збори "Будинку "Слово"" повідомлять згодом.

Фільм розповідає історію українських письменників доби "Розстріляного відродження", яких збирають під дахом одного будинку в Харкові та намагаються змусити працювати на благо системи. Незгода митців співпрацювати перетворює фальшивий комуністичний рай на репресії, розстріли, переслідування.

Авторами сценарію є режисер Тарас Томенко та поетеса Любов Якимчук. Музику до фільму створила композиторка Алла Загайкевич.

"До цього моменту ми йшли десять років. Ми з Любов’ю Якимчук задумали його ще за часів Януковича. Ми працювали в стіл, просто писали сценарій, бо не було ніякої надії втілити цей проєкт. [...] Якщо ви пам’ятаєте, знімалися російські серіали, більшість акторів та режисерів була задіяна там – такою була наша реальність. Ми вирішили її трошки змінити, але для цього, як виявилося, потрібно було десять років часу", - розповідав режисер на прем'єрному показі.

Ігровий фільм став продовженням документальної стрічки Тараса Томенка

Початок виробництва над фільмом анонсували у грудні 2017 року. Втім, світова прем'єра відбулася лиш у 2021 році на Варшавському кінофестивалі. В Україні стрічку вперше показали 2022 року на фестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях.

Ігровий фільм став продовженням попередньої роботи Томенка – документальної стрічки "Будинок "Слово", який вийшов у 2017 році. У цій стрічці, яка також була в прокаті, для оповіді історії знищення цілого покоління українських митців радянською владою режисер використав документальні та архівні кадри, а також озвучив листи літераторів-мешканців харківського "Будинку "Слово".

Документальний фільм Томенка у 2018 році отримав "Золоту дзиґу" як найкращий документальний фільм.