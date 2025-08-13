Книгарі почали заробляти більше у 2025 році – дослідження

За перше півріччя 2025 року видавці та книгарі покращили свої фінансові показники в порівнянні з першим періодом 2024 року.

Український інститут книги дослідив тенденції книжкового ринку та опублікував дослідження.

"На думку багатьох видавців і книготорговців початок 2025 року виявився невдалим. Попри таку оцінку, офіційні фінансові показники підприємств галузі свідчать, що зростання триває і в першому півріччі 2025 року", – зазначили у дослідженні.

Половина з досліджених видавництв та книгарень зросли у доходах на понад 25%. Лідерами зростання стали книгарня "Рідіт" з ростом у фінансах у 64% та видавництво "РМ" зі 130%.

Трійку лідерів за доходами незмінно очолюють видавництво "Ранок", "КСД" та Vivat. Перші два заробили понад 650 мільйонів за півріччя. Водночас Vivat заробив 185 мільйонів та зріс у продажах на 75% в порівнянні з 2024 роком.

Перелік книгарень очолив торговий дім "Метавсесвіт", що заробив за півріччя 144 мільйони гривень. Менше ніж 100 мільйонів заробили книгарні "Книголенд", "Рідіт" та "Сенс на Хрещатику".

"Важливо, що всі підприємства (крім Рідіта і Сенса як великих інвестиційних проєктів) демонструють прибутковість, а 22 з 30 показали зростання прибутку", – йдеться в документі.

Сумарний випуск книжок та образотворчих видань за підсумками січня-червня 2025 року збільшився порівняно з минулим роком: на 25% за назвами (7131 проти 5714) та на 37% за тиражами (14 млн 730 тисяч проти 10 млн 777 тисяч).

Дослідили й прибутковість друкарень. Так, майже всі з них покращили свої показники в порівнянні з минулим роком, лише 1 показали результати, на 1% менший за торішній.

Харківська друкарня Фактор-Друк, в яку поцілили росіяни навесні 2024 року, вже повернулась до своїх виробничих потужностей та відновлює потік доходу. За перше півріччя друкарня заробила 98 мільйонів гривень.