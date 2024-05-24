Удар по друкарні "Фактор-Друк" зменшить потужність галузі на 40% – директор

Через ракетний удар по харківській друкарні "Фактор-Друк" 23 травня потужність видавничого ринку може скоротитися на 40%.

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Про це заявив власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий в ефірі Радіо Свобода.

"Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш, ніж на 30-40 відсотків. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, які ми друкували – мабуть, до 50 відсотків всіх підручників, які друкувалися у державі. Як це будемо робити завтра, я на зараз не знаю", – сказав Політучий.

Удар по харківській друкарні Sergey Polituchiy / Facebook

Він зазначив, що відновлення роботи друкарні може зайняти чимало часу, приблизно кілька місяців. Релокація ж до більш безпечних регіонів дуже дороговартісна.

"Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але, якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що це не менше 85-90 процентів всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові – на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі… Навіть якщо б ми з допомогою когось переїхали б до Львова наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. А знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо", – пояснив Політучий.

Рятувальники на місці події Sergey Polituchiy / Facebook

Тому, за словами власника "Фактор-Друк", вчорашній обстріл друкарні можна сприймати як удар по галузі загалом. "З початком вторгнення склалася напружена ситуація, коли великі типографії мали перейти на однозмінну роботу. Це призвело до того, що склалася ситуація, коли наші можливості, я маю на увазі усі типографії України, перестали задовольняти потреби видавництв", – заявив він в ефірі "Суспільного".

"Проблема, що це настільки унікальна галузь, це коштовне обладнання, перевезення його майже неможливе, це дуже дорого за часом та коштами. Інша частина проблеми – люди. Друкаря треба вчити 4-5 років мінімум. Більшість представників цієї професії саме у Харкові", – сказав Політучий.

Всіх загиблих ідентифікували Sergey Polituchiy / Facebook

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

У коментарі УП.Культура Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat. Друкарня та видавництво входять до одного холдингу.

Крім книжок Vivat, "Фактор-Друк" випускав книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.

За інформацією начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, правоохоронці встановили особи всіх загиблих у результаті російських ударів по типографії.

Чотирьох людей встановили за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.