Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект

Рок-музикант та мультиінструменталіст Олег Скрипка випустив кліп-епос “Номад”. Він присвятив відео усім чоловікам-воїнам, які захищають Україну. Відео про воїна-мандрівника частково згенерував штучний інтелект, повідомляє пресслужба музиканта.

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Назва пісні “Номад” відсилає до давньої назви кочівників та мандрівників. Як зазначили творці кліпу, військовий епос це не просто шлях героя, а спроба осягнути його внутрішній світ. У відео зосередились саме на чоловічій постаті військового, а жінка відіграє роль його берегині.

“Це відео про кожного з нас, про шлях кожного українця – козака-вояка, що усвідомлює, його головна місія зараз є оборона рідної землі. А українська земля предстає в образі жінки й турботно плете ту чарівну кольчугу, яка врятує воїна-мандрівника”, – поділився Олег Скрипка.



Кліп на пісню "Номад"

Режисеркою кліпу стала Аліна Діанова, яка створювала відеороботи для українського гурту “Друга ріка” та закордонних музикантів – італійського співака Андреа Бочеллі та канадця, 16-кратного володаря Греммі Девіда Фостера. З допомогою штучного інтелекту команда Діанової намагалась створити нові візуальні ефекти, які відгукуватимуться аудиторії.

Кадр з кліпу "Номад" Пресслужба Олега Скрипки

“Номад” – це алегорична подорож у світ українських міфів у контексті сучасних реалій. Ми відчуваємо, що кожен глядач знайде у цьому творі щось особливе, персональне і захоплююче”, – розповіла Аліна Діанова

Процес зйомок кліпу Пресслужба Олега Скрипки

Для зйомок використовували фотореалістичні види гір, водоспадів і степів. У технології застосували LED-екранах в поєднанні з реальним реквізитом та збудованими декораціями. Студією для створення відео став простір розширеної реальності і віртуального виробництва One Location xR studio

Як зазначили творці кліпу, Олег Скрипка також записав англійську версію пісні. Її можна прослухати тут.

Українська музика та штучний інтелект

Не вперше українські митці використовують штучний інтелект для створення кліпів. раніше, у 2023 році за участі гурту ДахаБраха вийшла пісня “TUMAN” від електронної групи PROBASS ∆ HARDI. Основою для співпраці стала українська народна пісня “Туман яром котиться”.

Автори надихалися поєднанням українського фольклору та електронної музики. Тому це відобразили у відео, в якому візуалізували “Україну майбутнього” з новими технологіями, але впізнаваними краєвидами.

Кліп на пісню "TUMAN"