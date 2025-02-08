Скрипку Страдіварі, якій більше 300 років, продали на аукціоні за понад 11 мільйонів доларів

Скрипка була створена під час так званого "золотого періоду скрипкового мистецтва"

Аукціонний дім Sotheby's продав скрипку, виготовлену ​​відомим італійським лютьєром Антоніо Страдіварі в 1714 році.

Новий власник виклав за неї 11,25 мільйона доларів, повідомляє The New York Times,

Sotheby's назвав інструмент "шедевром звуку" і оцінював його вартість у 12-18 мільйонів доларів. Торги починалися з 8 мільйонів доларів.

Скрипку виставила на продаж Консерваторія Нової Англії – за виручені від продажу кошти вона планує спрямувати на програму студентських стипендій.

Консерваторія отримала інструмент в 2015 році – його надали нащадки випускника школи Сі-Хон Ма, який помер у 2009 році. Умовою дарування було те, що одного дня скрипку можна буде продати для фінансування студентських стипендій.

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"Тепер ми справді маємо шанс зробити це корисним для багатьох студентів – майбутніх поколінь", – сказала президентка консерваторії Андреа Калін.

Протягом останнього десятиліття скрипку Страдіварі використовували четверо студентів консерваторії – протягом одного-двох років кожен. І хоч мати такий рідкісний інструмент для навчального закладу було привілеєм, там вважають, що продаж допоможе більшій кількості студентів.

"Насправді мова йде про найефективніше використання інструменту", – сказала президентка.

Скрипка була створена під час так званого "золотого періоду скрипкового мистецтва". Пізніше нею володів один із найвидатніших скрипалів XIX століття, віртуоз угорського походження Йозеф Йоахім.

За словами Сімін Ґанатри, завідувачки кафедри струнних інструментів Школи музики Джейкобса при Університеті Індіани в Блумінгтоні, зв’язок із Йоахімом є головною перевагою цієї скрипки.

"Для музиканта грати на інструменті, на якому грав колись він, – це чарівний досвід, і це те, за що дійсно можна поставити ціну", – сказала вона.

Серед скрипок, проданих публічно на аукціоні, рекордну суму зібрала так звана "Леді Блант" Страдіварі, яка колись належала онуці лорда Байрона. Її продали в 2011 році за 15,9 мільйона доларів.

За словами дилерів, за останні роки продали також рідкісні скрипки, які колись належали відомим віртуозам, як-от Фріц Крейслер, Яша Хейфец і Ієгуді Менухін. Інструменти, на яких вони грали, зазвичай носять їхні імена. На приватних торгах за ці скрипки виклали до 20 мільйонів доларів.

Раніше кам'яні скрижалі з біблійними заповідями продали на Sotheby’s за 5 мільйонів доларів.