У Британії оркестрову скрипку з "Титаніка" продали за 72 тисячі доларів

Скрипку, яку показали у стрічці Джеймса Кемерона "Титанік" 1997 року, продали за 54 тисячі фунтів стерлінгів (72 тисячі доларів) на аукціоні пам'ятних речей, пов'язаних з корабельною трощею 1912 року у Вілтширі.

Про це повідомляє The Guardian.

В еквіваленті на українські гривні сума лота склала 3 мільйони.

Музичний інструмент використали у сцені потоплення корабля, щоб піснею заспокоїти пасажирів. Тоді гурт музикантів відтворив пісню Nearer My God to Thee. На скрипці грав музикант і актор Джонатан Еванс-Джонс, який зіграв у фільмі лідера гурту.

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У кульмінаційній сцені герой говорить до інших музикантів: "Панове, для мене було великою честю грати з вами сьогодні". Всі члени оркестру на борту "Титаніка" були серед 1 500 людей, які загинули під час трощі корабля в Атлантичному океані.

У 2013 році актор Еванс-Джонс продав скрипку на аукціоні приватному колекціонеру. Той, згодом, виставив на продаж експонат разом з іншими тематичними предметами з "Титаніка", об'єднавшись з іншими продавцями.

Серед інших лотів, проданих на події, - лист, написаний одним з найвідоміших вцілілих у катастрофі "Титаніка", полковником Арчибальдом Грейсі, який був проданий за 300 000 фунтів стерлінгів, а також рідкісний маніфест "Титаніка" та інспекційна картка.

Раніше із молотка на аукціоні пішов футляр від оригінальної скрипки, що належала Уолесу Гартлі – керівникові оркестру з корабля. Ціна предмета склала 366 тисяч фунтів стерлінгів (444 тисячі доларів) включно із податками та зборами.

Одним з найдорожчих артефактів "Титаніка" став золотий кишеньковий годинник, який зняли з тіла найбагатшого пасажира "Титаніка" – бізнесмена Джона Джейкоба Астора – продали за майже 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів). Це вшестеро дорожче за початкову суму.