У 5 разів дорожче, ніж очікувалося: на аукціоні продали лист з "Титаніка", відправлений перед трощею

У Британії на аукціоні за рекордну суму продали лист пасажира "Титаніка"

У Великій Британії з-під молотка пішов лист вцілілого пасажира "Титаніка". Він написав його під час перебування на кораблі та встиг відправити перед трощею.

Лот обійшовся покупцеві у 300 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian.

Автором листа є пасажир першого класу, полковник і письменник Арчибальд Грейсі, який пережив катастрофу й описав її у книзі "Правда про "Титанік".

Лист датується 10 квітня 1912 року – саме у цей день Грейсі зійшов на борт затонулого судна. Також він має поштові штемпелі Квінстауна (11 квітня) і Лондона (12 квітня).

Лист написаний на листівці та має записи з чотирьох сторін, зокрема:

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"Це прекрасний корабель, але я дочекаюся закінчення моєї подорожі, перш ніж виносити про нього судження.

The Oceanic (судно, на якому Грейсі подорожував раніше – реж.) – як старий друг. І хоча він не володіє вишуканим стилем та різноманітними розвагами, як цей великий корабель, все ж його морехідні якості й зовнішній вигляд, як у яхти, змушують мене сумувати за ним".

Зазначається, що полковник провів більшу частину подорожі, супроводжуючи самотніх жінок.

Лист продали за 300 тисяч фунтів стерлінгів Henry Aldridge & Son

Перед трощею, 14 квітня 1912 року, Грейсі грав у сквош і плавав у басейні "Титаніка". Потім відвідав церкву і спілкувався з іншими пасажирами. Близько 23:40 він прокинувся від поштовху і дізнався, що двигуни корабля не працюють.

Полковник допоміг жінкам і дітям сісти в рятувальні шлюпки та приніс їм ковдри перш ніж судно пішло під воду.

Грейсі з кількома десятками інших чоловіків вдалося забратися на перекинутий розбірний човен. Понад половина з них померли від виснаження або холоду і зіслизнули з кіля.

Грейсі врятувало судно "Карпатія", на якому він прибув до Нью-Йорка.

Через переохолодження та отримані травми у полковника погіршилося здоров’я. У грудні 1912 року він впав у кому внаслідок ускладнень від діабету, а за два дні – помер.

Аукціон Henry Aldridge and Son відбувся 26 квітня. Очікувана ціна за лот складала 60 тисяч фунтів (понад 3,2 мільйона гривень). Однак продали лист у п'ять разів дорожче – за 300 тисяч фунтів стерлінгів (понад 16,3 мільйона гривень).

За словами організаторів, такі лоти є дуже рідкісними. Лист Грейсі ще жодного разу не виставляли на продаж, а його ціна – найвища з усіх листів з "Титаніка".

"Неможливо переоцінити рідкісність цього лоту – він написаний одним з найвідоміших вцілілих, з чудовим змістом і на рідкісному носії – поштовій листівці. Це справді винятковий експонат музейного рівня", – заявили аукціоністи.

Нагадаємо, золотий кишеньковий годинник, подарований капітанові пароплава, який врятував понад 700 пасажирів з "Титаніка", продали на аукціоні за рекордні 1,56 мільйона фунтів стерлінгів.