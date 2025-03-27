Скульптор Тарас Шевченко помер під час СЗЧ, намагаючись отримати лікування

Загиблий скульптор та військовослужбовець Тарас Шевченко, якого вважали вбитим на фронті, насправді помер, у спробі отримати лікування.

Про це розповіли родичі загиблого журналісту hromadske.

Хлопець помер у день народження українського поета Тараса Шевченка, 9 березня. Як виявилося, у Шевченка почала розвиватися грижа шийного відділу та були порушення кровообігу в мозку. Військова частина направила хлопця до психіатричної лікарні, втім зі служби з цих причин його не звільнили.

Тоді Тарас Шевченко вирішив самовільно залишити частину та пройти лікування, а його стан не покращувався. Батьки допомагали йому винаймати квартиру в Одесі, щоб уникнути затримання під час СЗЧ. Його мати допомагали проходити необхідні лікарські обстеження, а 9 березня, коли Тарас чекав на неї, помер від чергового нападу паніки.

"Поки чекали на "швидку"… Організм не витримав. Медики сказали, що це була моментальна смерть", — розповів його батько Олександр.

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Що розповіли батьки хлопця

Як розповів батько Олександр, до початку повномасштабного Тарас був проти війни й виступав "за мир без кордонів". Але вже 1 березня одягнув форму: у військоматі відмовляли хлопця, та той просидів там 4 дні. За декілька днів пішов служити й батько.

Тарас приєднався до 32 окремої артилерійської бригади Військово-морських Сил. Був водієм-механіком. Вже влітку 2022 року в нього почали помічати проблеми зі здоров'ям. Мати Людмила помітила, що в нього постійно трусяться руки й шукала лікарів-неврологів.

"Це через нерви. Він не міг миритися з несправедливістю. Спочатку командир у них був нормальний, але потім його замінили. Тарас готував їжу, а новий командир вимагав, щоб йому приносили їсти в кімнату. Тарас відмовився, і з того моменту до нього почали ставитися інакше", — пояснює Олександр.

У лютому-березні 2023 року Тарас поїхав на навчання до Польщі, на той момент вже служив піхотній 37-й бригаді. Тоді ж в нього почала розвиватися грижа шийного відділу. Після повернення Тарас просив дати йому направлення на лікування, а медикиня роти аргументувала відмову тим, що "руки, ноги, голова цілі". Після залучення юристів вдалося пройти медогляд - хлопця визнали непридатним і він шукав можливість працювати в тилу.

Він влаштувався у 3 рекрутинговий центр ВМС, проте наприкінці 2023 року його знову відправили ближче до лінії фронту на Херсонщині, а потім в Миколаїв. В цей період у нього відбувся епізод паніки й тахікардії.

У травні 2024 року друга ВЛК визнала Тараса придатним до служби у ВМС. Хоча в нього виявили порушення кровообігу в мозку. Вже у липні після наступного нападу паніки Тараса скерували до психіатричної лікарні на два тижні.

Лікування не допомагало, тож Шевченко вирішив йти у СЗЧ. Вже в перший день після цього у хлопця сталася панічна атака. Разом з мамою він відвідував лікарів, приймав ліки.

9 березня, коли Тарас вийшов чекати матір, у нього стався черговий напад. У свідоцтві про смерть вказали, що причиною стали інтоксикація та панкреатит.

"Я дзвонив йому в цей момент. Відповіла людина, яка намагалася його врятувати. Запитала, що робити. А я звідки знаю? Поки чекали на "швидку"… Організм не витримав. Медики сказали, що це була моментальна смерть", — розповів його батько Олександр.

Хто такий Тарас Шевченко

Скульптору Тарасові Шевченко було 25 років. Він був співробітником національного природного парку "Тузлівські лимани". На рекреаційній ділянці "Тузлівська Амазонія" у парку "Тузлівські лимани" він власноруч виготовив скульптуру пелікана на ім'я "Дедал".

Пізніше Тарас також створив тематичні скульптури бабака та скіфської баби.