Співвласнику садиби Зеленських оголосили підозру

Співвласнику садиби Зеленських, яку днями знищила будівельна техніка, оголосили підозру. Слідство вважає, що саме ця людина дала вказівку на знесення старовинного будинку попри заборону.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Нагадаємо, будинок на вулиці Олександра Кониського (Тургенієвська) був знесений 19 липня ввечері попри те, що судом за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", – йдеться в повідомленні.

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Слідство встановило, що 32-річний співвласник садиби залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт. За це йому загрожує до двох років обмеження волі.

Співвласнику садиби загрожує до двох років обмеження волі Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні садиби.

Напередодні на позачерговому засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини представники власника садиби Зеленських повідомили, що той готовий відновити зруйновану будівлю.

"Представник власника будівлі повідомив про їхню готовність відновити будівлю. Наразі сторони дійшли згоди щодо підписання відповідного меморандуму між власником, Департаментом охорони культурної спадщини та представниками громади. Саме під контролем громади власник має повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження", – повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Також вона зазначила, що влада Києва вимагає оприлюднення всіх причетних до руйнування садиби Зеленських: "Міська влада вимагала і підтримує розпочате кримінальне провадження та наполягає на проведенні всебічного розслідування цього ганебного випадку. Також місто наполягає, щоб правоохоронні органи з'ясували та оприлюднили всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Винні повинні бути притягнені до відповідальності".

Втім, при тому, що Соловйова на засіданні наголошувала, що "цей об’єкт, побудований у 1890 році, є важливою частиною нашої культурної спадщини", Департамент охорони культурної спадщини не підтримав надання садибі статусу пам'ятки місцевого значення. За інформацією спільноти "Цегла", за надання охоронного статусу виступило 3 з 12 консультативної ради департаменту.

Консультативна рада назвала садибу частиною спадщини, але охоронний статус так і не надала kyivcity.gov.ua

Як знищили садибу Зеленських

19 липня у Києві, за адресою вулиця Олександра Кониського, 22, невідомі за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок кінця XIX століття, відомий як садиба Зеленських. Садиба була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

Будинок зруйнували наступного дня після того, як до МКІП та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої документації на будинок від ГО "Спадщина Київ". Загалом активісти намагалися добитися присвоєння будівлі охоронного статусу з грудня 2022 року, коли вперше подали документацію у Департамент охорони культурної спадщини. Але з того часу будівлю так і не внесли в реєстр, хоча кілька разів суд накладав на неї арешт.

Вхід у поруйновану садибу Зеленських NE:URBAN / TELEGRAM

Ввечері 19 липня до зруйнованої садиби прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне знищення об'єктів культурної спадщини, самовільне будівництво та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт. Також вилучили техніку, якою зносили будівлю.

Нищення садиби Зеленського, яку з усіх сил намагалися врятувати активісти, викликало велике обурення серед киян. Наступного дня після руйнування забудовником садиби, 20 липня, сотні людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА.