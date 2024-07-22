Київ вимагатиме відбудувати незаконно знесену садибу Зеленських, у забудовника – обшуки

Влада Києва подасть до суду на забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників знищеної будівлі. Крім того, від забудовника вимагатимуть відбудувати садибу у первісному вигляді.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

"До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним", – зазначив столичний міський голова і додав, що поліція має реагувати на такі протизаконні дії.

ВІДЕО ДНЯ

Кличко запевнив, що влада Києва буде вимагати від правоохоронних органів з'ясування й оприлюднення усіх причетних до знищення садиби.

У свою чергу поліція Києва повідомила, що наразі правоохоронці проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі.

Поліція проводить обшуки у причетних до знесення садиби Національна поліція

Напередодні між мером Києва та в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростиславом Карандєєвим сталася дискусія в соцмережах. У ній Кличко та Карандєєв обмінялися звинуваченнями щодо ситуації зі знищенням садиби Зеленських.

Зокрема столичний мер назвав знесення садиби Зеленських "цинічною провокацією". Він зазначив, що парламент понад 5 років не може ухвалити поданий київською владою законопроект, який надавав би "важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель".

Крім того, Кличко заявив, що "за останні роки місто направило до Мінкульту десятки звернень про те, щоб занести понад півтори тисячі пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. А внесло міністерство тільки близько сотні".

Старовинна цеглина під будинком Зеленського Дмитро Перов / Facebook

На ці слова відреагував Карандєєв. Він стверджує, що Кличко "робить відверто неправдиві закиди на адресу Міністерства культури та інформаційної політики". В.о. міністра додав, що МКІП вніс до Державного реєстру нерухомих пам'яток лише ті, облікова документація яких відповідала вимогам законодавства.

"Більшість документів, поданих КМДА до МКІП, були виготовлені неуважно, містили численні грубі помилки. Це, зокрема, об'єкти із символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також у переліку об'єктів поданих КМДА на внесення до Реєстру опинилися вже занесені раніше. Наприклад Ансамбль Софії Київської. Але особливо дивним було побачити серед пропозицій об'єкти, які раніше було визнано такими, що не підлягають занесенню до Реєстру", - уточнив Карандєєв.

В.о. очільника МКІП додав, що будинок Євменія Зеленського не був внесений до реєстру пам'яток з однієї причини: "КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію".

Як знищили садибу Зеленських

19 липня у Києві, на вулиці Олександра Кониського, невідомі за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок кінця XIX століття, відомий як садиба Зеленських. Садиба була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Такий вигляд мала садиба Зеленського

Будинок зруйнували наступного дня після того, як до МКІП та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої документації на будинок від ГО "Спадщина Київ". Загалом активісти намагалися добитися присвоєння будівлі охоронного статусу з грудня 2022 року, коли вперше подали документацію у Департамент охорони культурної спадщини. Але з того часу будівлю так і не внесли в реєстр, хоча кілька разів суд накладав на неї арешт.

Знесена садиба Зеленського у Києві NE:Urban / Telegram

"Будинок так і не отримав свій охоронний статус. Сьогодні [19 липня – УП.Культура] сторічні стіни з жовтої цегли розтрощив екскаватор. Цього могло б і не статись, якби профільні відомства як слід виконували свою роботу або принаймні не чинили перешкод", - зазначила спільнота "Мапа реновації". Там також зазначили, що директорка ДОКС Марина Соловйова має піти у відставку.

Знесена садиба Зеленського у Києві NE:Urban / Telegram

У відповідь Департамент назвав знесення садиби "шокуючою ситуацією" і "зухвалим та цинічним самоуправством". "Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності", - додали там.

Знесена садиба Зеленського у Києві NE:Urban / Telegram

Ввечері 19 липня до зруйнованої садиби прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне знищення об'єктів культурної спадщини, самовільне будівництво та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт. Також вилучили техніку, якою зносили будівлю.

Нищення садиби Зеленських, яку з усіх сил намагалися врятувати активісти, викликало велике обурення серед киян. Наступного дня після руйнування забудовником садиби, 20 липня, сотні людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА.

Протест 20 липня під КМДА NE:Urban / Telegram

Не поодинокий випадок

Садиба Зеленських – не перша старовинна будівля, яку незаконно зруйнували забудовники в Києві.

Приміром, будинок на Жилянській, який 17 жовтня 2022 року зруйнував російський дрон-камікадзе, мав архітектурну цінність та також відбивався від забудовників.

У вересні 2023 року забудовник, послуговуючись незаконною документацією, почав зносити історичну садибу по вулиці Рейтарська, 37, що знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У серпні минулого року зруйнували будинок по вулиці Ярославській, 13-б, а в квітні намагались знищити "Будинок з комахами" по вулиці Володимирській, 93. Тоді активістам вдалось зупинити демонтажні роботи.