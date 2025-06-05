Співзасновниця Музею на Поштовій потрапила у лікарню після 15 днів голодування

Співзасновниця ГО "Музей однієї нації на Поштовій" Ольга Рутковська на 15 день голодування потрапила до лікарні.

Про це повідомили на сторінці громадської організації.

Ольга оголосила про голодування 21 травня після того, як Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ) за участі муніципальної охорони Києва заблокували входи до Поштового будинку, в якому зареєстрована громадська організація.

Після цього команда музею цілодобово чергує знизу біля археологічної пам’ятки.

Учора ввечері Рутковській стало зле. Наразі вона перебуває у лікарні.

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"Учора було так багато неприємних, хамських та необґрунтованих звинувачень, що мені стало погано. Мені діагностували виснаження усіх систем. Тепер я відновлюся. Лікар сказав, що мене вчасно привезли, тому що могли початися незворотні процеси", – прокоментувала Ольга.

Перед цим вона виступала на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Рутковська звернулася до народних депутатів щодо тиску на організацію.

"З 22 лютого 2022 року на Поштовій площі діє Музей заснований киянами. І от просто зараз ми переживаємо аналогічний тиск тому, що сьогодні обговорювалося на засіданні. Тиск від органів місцевої влади, у першу чергу від органів охорони пам’яток. Це блокування діяльності, це унеможливлення будь-яких нормальних процесів. І я прошу дати можливість на наступному засідання нам докласти це питання і власне охарактеризувати реальну ситуацію", – сказала Ольга.

Вона нагадала, що у Верховній Раді була прийнята постанова щодо збереження археологічної пам’ятки, також тут мали створити музей, проте ніяких дій від влади щодо подальшої долі пам’ятки не було.

Голова Комітету Микола Потураєв пообіцяв погодити дату виїзної сесії комітету до Музею, де обговорять цю ситуацію.