Гуманітарний комітет ВР розкритикував дії Мінкульту у Києво-Печерській лаврі та Софії Київській

Представники парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розкритикували дії Міністерства культури та стратегічних комунікацій за зміну керівництва у Києво-Печерській лаврі та відсторонення директорки Софії Київської. Сам Микола Точицький на засіданні назвав стратегічні комунікації свого відомства провальними. Також міністр культури заявив, що Нелю Куковальську звільняти з посади директорки Національного заповідника "Софія Київська" не будуть.

Усе це обговорювали під час засідання Комітету, яке відбулося 4 червня. Воно тривало понад три години. УП.Культура прослухала та публікує коротко, що відбувалося.

Спершу почали обговорення звільнення Максима Остапенка з посади гендиректора Києво-Печерської Лаври.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Сергій Біляєв розповів про результати роботи комісії Міністерства, яка працювала на території Лаврського заповідника з березня 2025 року. У звітах вказано, що Остапенко не забезпечив повний перелік робіт щодо збереження історико-архітектурної культурної спадщини.

Зокрема, за даними Біляєва, 21 пам’ятка знаходиться у незадовільному стані. Заступник міністра згадав Троїцьку церкву, у якій нещодавно реставрували сходи. І, як виявила комісія, з порушеннями. Біляєв каже, що у бібліотеці Флоріана протікає дах, а також встановлені кондиціонери на пам’ятках, відсутність паспортів у БТІ та не так розподілені кошти.

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Йдеться про звіт за 2024 рік, у якому на заповідник було виділено 248 мільйонів бюджету, з яких 184 мільйони виділили на зарплати та лише 17 мільйонів на охоронно-реставраційну діяльність. Крім того, він наголосив на несправедливості, що на території заповіднику встановлено всього дві вбиральні для відвідувачів та окремо встановили вбиральну для директора та його заступників, а ще зробили окрему кімнату для відпочинку.

Насамкінець він порівняв, що у заповіднику працює більше людей, аніж у міністерстві, яке опікується більшою кількістю пам’яток.

Наступним висловився колишній директор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко, який зазначив, що 90% зауважень, які були у доповіді Біляєва накопичувалися десятиліттями. Зокрема у період з 2007 по 2013 рік Лавра отримувала менше 10% від коштів, які потребувала. Сам Остапенко очолив Лавру у 2023 році.

Колишній очільник також додав, що кошти, про які згадуються, а саме 659 мільйонів, які мали отримати на реставрацію, не надійшли. Тобто лише у вересні 2024 року Міністерство підписали паспорт на затвердження 17 мільйонів гривень, а витрачати їх можна було з листопада і до кінця грудня. Тож використати встигли лише 6,2 мільйона гривень.

Крім того, Остапенко заявив, що заповідник неодноразово писав звернення до міністерства про необхідність реставрації певних об’єктів, однак відомство обирало іншу пам’ятку, яка не потребувала нагального втручання.

Наступною виступала нова виконувачка обов'язків директорки Києво-Печерської лаври Світлана Котляревська, яка у своїй доповіді зосередилася на розвитку заповідника. Вона говорила про переукладання охоронних договорів, створення єдиної електронної бази об’єктів, про потребу реставраційних робіт, ремонт фондового приміщення та вирішення проблем з електропостачанням.

Після цього голова парламентського Комітету Микита Потураєв іронічно запитав у Миколи Точицького, коли той планує звільнити Котляревську, адже вона продовжує справу свого попередника.

Врешті Потураєв розкритикував рішення звільнити Остапенка, оскільки явних причин для цього не було. На це звернули увагу й інші представники Комітету. Потруєв також зазначив, що з недостатнім фінансуванням і за такий короткий термін на посаді важко реалізовувати реставраційні проєкти.

Микола Точицький пояснив, що ухвалив рішення щодо звільнення Остапенка після рекомендації робочої групи, яка працювала на місці. Він також додав, що стратегічні комунікації у нього "провальні".

Далі про діяльність Софії Київської розповіла гендиректорка Ніна Куковальська, яка заявила, що заповідник є науково-дослідним закладом і асоціює себе як світська установа. Вона кілька разів наголосила на тому, що хоче продовжити обіймати свою посаду.

Проте міністр культури запевнив, що у нього немає наміру відсторонювати Куковальську з посади. Він зазначив, що це була відповідь на звернення від громадян і від поліції щодо проведення заходів (весілля) на території Софії.

Йдеться про весілля військового, яке провели 18 квітня у Страсну п'ятницю. Микита Потураєв також обурився щодо цієї причини початку перевірок.

Неля Куковальська наголосила, що її відсторонили від роботи після двох комісій, які не знайшли порушень і під час того, як вона була на лікарняному після операції.

Після довгої дискусії Микола Точицький ще раз наголосив, що не має намірів звільняти Куковальську.

24 квітня гендиректорку заповідника Нелю Куковальську тимчасово відсторонили від виконання обов’язків та створили комісію з перевірки окремих напрямків її діяльності у період з 1 січня 2021 року по 24 квітня 2025 року.

Редакція Детектор медіа отримала відповідь на запит, що МКСК продовжило роботу комісії з перевірки заповідника "Софія Київська" до 22 червня. 29 травня Неля Куковальська продовжувала виконувати обов’язки генеральної директорки Національного заповідника "Софія Київська".

Що відбувається між МКСК та національними заповідниками

Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стоянку на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

22 травня на сайті Міністерства культури з'явилась інформація про звільнення. Пізніше відомство і його керівник пояснили причини цього кадрового рішення.

Міністр культури та стратегічних комунікацій згодом додав, що не бачить розбіжності в своїй оцінці діяльності Максима Остапенка на посаді директора Лаврського заповідника із оцінкою своїх підлеглих. Про це Микола Точицький сказав в коментарі УП.Культура на виставці "Мазепа: стратегія великої України", яка відкрилась в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"Комісія описала технічні питання, а я сказав своє політичне", – сказав міністр журналістці Дар'ї Лобанок. І додав: "Технічні службовці чітко виявили недоліки... А потрібно щоб тут нічого московського не було – мій посил як міністра був про це... Ви пройдіться, тут ще є певні написи російською мовою. Ви ж не ходили". Журналістка відповіла, що саме зараз збирається це зробити. І Точицький продовжив: "Так а це вже змінили хто? Я своєю рукою переписував... Ви зрозумійте одне – я знаю що таке Москва. Очевидно, на відміну від вас, бо ви десь віку мого сина. Але якщо ми хочемо досягти результату – ми повинні діяти".

В четвер, 22 травня, коментуючи раптове звільнення Остапенка з посади, Точицький написав, що це є "відповіддю на слабку позицію у виконанні закону" про заборону діяльності "московських релігійних організацій".

Натомість того ж дня на зустрічі з журналістами в міністерстві культури директор департаменту та збереження культурної спадщини Володимир Шорніков та голова комісії перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення Остапенку сконцентрували довкола незаконних ремонтних робіт та діяльності кав'ярні на території Лаври.

Звільнений Максим Остапенко в інтерв'ю Радіо Культура заявив, що з критикою міністра на свою адресу категорично не згодний: "Вся наша історія останніх двох років – це суцільна боротьба з російськими наративами; з російськими ідеологічними структурами, які працювали в Лаврі; з російськими маркерами, які там були наставлені. І за цей час ми зробили так, що Православна церква України служить і на Верхній, і на Нижній Лаврі... Ми не працівники Православної церкви, і не працівники по викиданню, як вони кажуть, якихось монахів. Ми охороняємо культурну спадщину".

Остапенко також додав, що зупинив діяльність московського патріархату і нагадав: "В судах триває розгляд питань, які стосуються російської церкви – Павла "Мерседеса", який досі в Лаврі фактично перебуває. І це має бути рішення судової інстанції, а ми маємо діяти в рамках законодавства".

27 травня Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.