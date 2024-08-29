Опудала з людськими черепами: США повернули островам Вануату викрадені реліквії пращурів

ВИПРАВЛЕНО 29.08.2024 0 20:00

США повернули острівній тихоокеанській Республіці Вануату викрадені реліквії корінних народів, зокрема кілька опудал із людськими черепами всередині.

Артефакти, які колись були незаконно вивезені до Нью-Йорка, повернулися на батьківщину в супроводі агентів ФБР, повідомляє Reuters.

У п'ятьох ящиках були муміфіковані людські рештки, зокрема два черепи, вкриті глиною, і три великих "рамбарампи" – опудала, що містили людські черепи з унікальним розписом фарбою.

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Найбільше опудало сягало 3,5 метра у довжину і важило 318 кілограмів.

Vanuatu ancestral relics, trafficked as art to New York, return home with FBI escort https://t.co/KApGphS2zv pic.twitter.com/sPeUxNJU5w — Reuters (@Reuters) August 29, 2024

У 2016 році ФБР вилучила ці артефакти з маєтку померлого нью-йоркського колекціонера, який зібрав 200 сакральних предметів різних культур корінних народів. Вчені припускали, що ці останки були викрадені у когось із релігійних служителів Вануату.

"Нью-Йорк – світова столиця мистецтва, а тому світова столиця арт-злочинності. Ми не знаємо, хто їх викрав або вивіз з країни, але у світі існує ринок людських останків. На жаль, їх продають і колекціонують", – сказав агент ФБР із протидії злочинам у сфері мистецтва Кріс МакКей.

Фото: U.S. State Department

Повернути вануатські опудала було важко, оскільки вони дуже крихкі, але американська команда з цим впоралася, а 8-річне розслідування ФБР було завершене.

Реліквії прийняли у Національному музеї тихоокеанської острівної держави Вануату. У церемонії репатріації взяв участь заступник Державного секретаря США Курт Кемпбелл.

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За даними американських музейників, "рамбарампи" були традиційними реліквіями давніх гірських племен острова Малакула у складі держави Вануату.

Ці меморіальні опудала створювалися лише для чоловіків із найвищого класу. "Тіло" фігур конструювали з очерету, рослин, глини, смоли та різних пігментів, а "голову" робили зі справжнього черепа померлого, який вкривали глиною.

Рамбарамп позначав певний ієрархічний рівень, якого померла людина досягла за життя: кожен рівень відрізнявся особливими позначками та візерунками.